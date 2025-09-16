 Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovun nəşi Bakıya gətirilib | 1news.az | Xəbərlər
Mədəniyyət

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovun nəşi Bakıya gətirilib

11:12 - Bu gün


Azərbaycan mədəniyyətinə dəyərli töhfələr vermiş, unudulmaz ifaları və səhnə rolları ilə xalqın dərin məhəbbətini qazanmış Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovun nəşi dövlətimizin dəstəyi ilə sentyabrın 16-da Almaniyadan Vətənə gətirilib.

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov Münxendə müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, mərhumun cənazəsi ailəsinə təhvil verilib.

Xalq artisti ilə vida mərasimi Təzəpir Məscidində keçiriləcək. Daha sonra görkəmli sənətkar II Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılacaq.

Qeyd edək ki, Hacı Murad Hacı Əhməd oğlu Yagizarov 1939-cu il iyulun 18-də Bakı şəhərində anadan olub. Orta məktəb illərindən səhnə sənətinə maraq göstərib, dram dərnəyində çıxış edib. 1958-1962-ci illərdə M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki ADMİU) Aktyorluq fakültəsində (Xalq artisti Məhərrəm Haşımovun kursu) təhsil alıb.

1962-ci ildən sənət taleyini Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrına bağlayan aktyor burada "Sən niyə yaşayırsan?", "Həyat necə də qısadır", "Pik saatı", "Öz yolunla", "Valentin və Valentina", "İvanov", "Qumluqdakı ev", "Aydın", "Şeyx Sənan", "Qurdlar və quzular", "Artist və onun kölgəsi", "Arzu tramvayı" və digər tamaşalarda yaddaqalan obrazlar qalereyası yaradıb.

1950-ci illərin sonundan filmlərə də dəvət alan aktyor “Böyük dayaq”, “Ulduz”, “Arşın mal alan” (1965), “Bir cənub şəhərində”, “Ən vacib müsahibə” və s. filmlərdə maraqlı rollar oynayıb.

Aktyorun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətləri yüksək qiymətləndirilib. O, 1974-cü ildə “Əməkdar artist”, 1982-ci ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına, 1986-cı ildə Dövlət mükafatına, 2009-cu ildə “Şöhrət”, 2019-cu ildə isə “Şərəf” ordenlərinə layiq görülüb.

Allah rəhmət eləsin!







