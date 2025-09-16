2025-ci ilin ikinci Günəş tutulması bu tarixdə baş verəcək
Sentyabrın 21-də 2025-ci ilin ikinci Günəş tutulması baş verəcək.
Bu, qismən Günəş tutulmasıdır.
Bu barədə 1news.az-a Bakı Dövlət Universitetinin Astrofizika kafedrasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, tutulma hadisəsi sentyabrın 21-i saat 21:29:32-də başlayıb, sentyabrın 22-si saat 01:53:33-də sona çatacaq. Tutulma hadisəsi 4 saat 22 dəqiqə davam edəcək. Tutulmanın maksimumu sentyabrın 21-i saat 23:43:04-də olacaq.
Tutulma hadisəsi Sakit okean, Yeni Zellandiya və Antarktidada görünəcək. Tutulma Azərbaycan ərazisindən müşahidə olunmayacaq.
