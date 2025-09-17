 Qusarda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxsdə 28 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
Qusarda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxsdə 28 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Qafar Ağayev14:00 - Bu gün
Qusarda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxsdə 28 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Qusarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat keçirilib. Tədbir zamanı narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan 47 yaşlı Adil Kərimxanov saxlanılıb.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Quba regional qrupundan 1news.az-a bildirilib ki, onun yaşadığı evin həyətyanı sahəsindən kultivasiya edərək yetişdirdiyi ümumi çəkisi 100 kiloqram olan 117 ədəd çətənə (kannabis) kolu və 28 kiloqram narkotik vasitə olan marixuana aşkar olunub. Saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkilərə aqrotexniki qulluq göstərərək yetişdirdiyini bildirib.

Faktla bağlı Qusar RPŞ-də cinayət işi başlanılıb, A.Kərimxanovun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

