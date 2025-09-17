 Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edib

Qafar Ağayev17:00 - Bu gün
Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edib

Avqust ayında 45 min 880 əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması ilə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinə (DMX) müraciət edib.

Bu barədə 1news.az-a DMX-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, ötən ay 7 156 əcnəbi Azərbaycan ərazisində yaşama icazələrinin alınması və müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciət edib. Həmin dövrdə 204 əcnəbinin vətəndaşlıq məsələləri ilə bağlı müraciəti qeydə alınıb.

Məlumata əsasən, ötən ay Azərbaycanın vətəndaşlığına mənsubiyyətin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı 1 190, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün iş icazəsinin alınması və müddətinin uzadılması ilə bağlı isə 867 müraciət qeydə alınıb.

Paylaş:
84

Aktual

Rəsmi

Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib

Rəsmi

İlham Əliyev “Qarabağ”ı təbrik edib

Reportaj

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Cəmiyyət

300-ə yaxın media Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-i işıqlandıracaq

Narkotiklərlə mübarizə üzrə 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramının məqsədləri açıqlanıb

Xocavənddə ev və ona bitişik tikililərdə yanğın olub

Özbəkistanda universitetdə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi münasibətilə auditoriya açılıb

Redaktorun seçimi

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Aparıcının səsləndirdiyi nifrət nitqinə görə “Space TV”nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

Fərdi süni intellekt erası: “Acer” Berlində keçirilən IFA 2025 sərgisində dünya ictimaiyyətini nə ilə təccübləndirdi?

Məktəblərdə bullinq: nəticələri və qarşısının alınma yolları

Son xəbərlər

300-ə yaxın media Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-i işıqlandıracaq

Bu gün, 18:35

Narkotiklərlə mübarizə üzrə 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramının məqsədləri açıqlanıb

Bu gün, 17:52

Xocavənddə ev və ona bitişik tikililərdə yanğın olub

Bu gün, 17:48

Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:45

Özbəkistanda universitetdə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi münasibətilə auditoriya açılıb

Bu gün, 17:34

Laçında növbəti əmək yarmarkası keçirilib

Bu gün, 17:28

Üzeyir Hacıbəyli XVII Beynəlxalq Musiqi Festivalı bu il ölkənin 10-dan çox şəhərində keçiriləcək

Bu gün, 17:16

Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edib

Bu gün, 17:00

Şirvanşahlar Sarayı Kompleksində Bədr Şirvaninin “Divan” əsərinin təqdimatı və elmi-praktiki konfrans keçirilib

Bu gün, 16:50

Paytaxtda payız-qış mövsümünə hazırlıq üzrə aparılan işlər açıqlanıb

Bu gün, 16:27

Azərbaycanda 10 marşrut avtobusu müsabiqəyə çıxarılır

Bu gün, 16:13

Azərbaycan Mərkəzi Bankı iki ödəniş təşkilatına icrası məcburi göstərişlər verib

Bu gün, 16:05

“Formula 1” günlərində metronun iş rejimində dəyişiklik ediləcək

Bu gün, 15:30

Müdafiə nazirinin sabiq müavini və digər şəxslərin ittiham olunduğu iş üzrə hökm oxunub

Bu gün, 15:18

Emin Əmrullayev Bahçeşehir Kıbrıs Universitetinin İdarə Heyətinin sədri ilə görüşüb

Bu gün, 14:56

Bakıda bağçada tavandan parça düşdü: bir uşaq xəsarət aldı

Bu gün, 14:35

IX qrant müsabiqəsində paytaxt üzrə 69 layihə qalib olub

Bu gün, 14:27

Bakıda orta aylıq əməkhaqqı artıb

Bu gün, 14:14

Bu qurumlar onlayn rejimə keçdi

Bu gün, 14:06

Qusarda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxsdə 28 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 14:00
Bütün xəbərlər