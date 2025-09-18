Hava limanında şəhər mərkəzinə taksiylə neçəyə getmək olar? - Qiymətlər
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda taksi xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində yeni taksi terminalı quraşdırılıb. Bu yeniliklə, sərnişinlər artıq taksi sürücüləri tərəfindən müəyyən edilən ixtiyari qiymətlərlə üzləşməyəcəklər.
1news.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, yeni sistem aeroportdan şəhər mərkəzinə və populyar otellərə gedən marşrutlar üçün standart qiymətlər müəyyənləşdirib.
Qiymətlər Azərbaycan manatı (AZN) və ABŞ dolları (USD) ilə göstərilir, bu da beynəlxalq səyahətçilərə asanlıq yaradır. Terminalın quraşdırılması ilə taksi xidmətləri daha mütəşəkkil hala gətirilib, uzun növbələr azalıb və ödənişlər elektron şəkildə həyata keçirilə bilər.
Əsas marşrutlar və qiymətlər
Aeroportdan müxtəlif ünvanlara taksi qiymətləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilib (qiymətlər təqribi olaraq AZN və USD formatında göstərilir, aktual məzənnəyə əsasən):
Qiymətlər məsafəyə əsasən hesablanır:
• Açılış qiyməti (3 km qədər): 6 ₼
• 3-25 km arası: Hər km üçün 0.95 ₼
• 26 km-dan yuxarı: Hər km üçün 0.70 ₼