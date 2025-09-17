 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib

Qafar Ağayev13:28 - Bu gün
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa “TruthSocial” hesabında paylaşımına görə təşəkkür edib.

1news.az xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı bu barədə X sosial şəbəkə hesabında yazıb.

“Prezident Donald Tramp, təşəkkür edirəm, “TruthSocial” hesabınızda paylaşdığınız xoş sözlərinizə görə minnətdaram. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin irəlilədilməsində və tarixi Vaşinqton sammitinə ev sahibliyi etməyinizdə oynadığınız mühüm rolu yüksək qiymətləndirirəm”, - deyə Prezident İlham Əliyev qeyd edib.

Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, Donald Tramp Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əbədi dostluğun və formalaşmaqda olan strateji tərəfdaşlığın memarıdır. “Dostluğumuza böyük önəm verirəm”, - deyə Azərbaycan Prezidenti əlavə edib.

Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 16-da növbəti dəfə “Truth Social”dakı hesabında avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla keçirdiyi tarixi görüş barədə paylaşım edib. O bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibənin həllinə kömək etmək və eyni zamanda, bu iki böyük lider və insanla - Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Nikol Paşinyanla dost olmaq onun üçün böyük şərəfdir.

Paylaş:
136

Aktual

Rəsmi

Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib

Rəsmi

İlham Əliyev “Qarabağ”ı təbrik edib

Reportaj

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Rəsmi

Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib

İlham Əliyev “Qarabağ”ı təbrik edib

Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Prezident Xocalının Daşbulaq kəndində tut bağında görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO

Prezident İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib - YENİLƏNİB

Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Son xəbərlər

300-ə yaxın media Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 2025-i işıqlandıracaq

Bu gün, 18:35

Narkotiklərlə mübarizə üzrə 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramının məqsədləri açıqlanıb

Bu gün, 17:52

Xocavənddə ev və ona bitişik tikililərdə yanğın olub

Bu gün, 17:48

Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:45

Özbəkistanda universitetdə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi münasibətilə auditoriya açılıb

Bu gün, 17:34

Laçında növbəti əmək yarmarkası keçirilib

Bu gün, 17:28

Üzeyir Hacıbəyli XVII Beynəlxalq Musiqi Festivalı bu il ölkənin 10-dan çox şəhərində keçiriləcək

Bu gün, 17:16

Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edib

Bu gün, 17:00

Şirvanşahlar Sarayı Kompleksində Bədr Şirvaninin “Divan” əsərinin təqdimatı və elmi-praktiki konfrans keçirilib

Bu gün, 16:50

Paytaxtda payız-qış mövsümünə hazırlıq üzrə aparılan işlər açıqlanıb

Bu gün, 16:27

Azərbaycanda 10 marşrut avtobusu müsabiqəyə çıxarılır

Bu gün, 16:13

Azərbaycan Mərkəzi Bankı iki ödəniş təşkilatına icrası məcburi göstərişlər verib

Bu gün, 16:05

“Formula 1” günlərində metronun iş rejimində dəyişiklik ediləcək

Bu gün, 15:30

Müdafiə nazirinin sabiq müavini və digər şəxslərin ittiham olunduğu iş üzrə hökm oxunub

Bu gün, 15:18

Emin Əmrullayev Bahçeşehir Kıbrıs Universitetinin İdarə Heyətinin sədri ilə görüşüb

Bu gün, 14:56

Bakıda bağçada tavandan parça düşdü: bir uşaq xəsarət aldı

Bu gün, 14:35

IX qrant müsabiqəsində paytaxt üzrə 69 layihə qalib olub

Bu gün, 14:27

Bakıda orta aylıq əməkhaqqı artıb

Bu gün, 14:14

Bu qurumlar onlayn rejimə keçdi

Bu gün, 14:06

Qusarda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxsdə 28 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 14:00
Bütün xəbərlər