 Yeni “McDonald’s” restoranı “Port Baku Mall”un qarşısında fəaliyyətə başlayıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Yeni “McDonald’s” restoranı “Port Baku Mall”un qarşısında fəaliyyətə başlayıb - FOTO

10:17 - Bu gün
Yeni “McDonald’s” restoranı “Port Baku Mall”un qarşısında fəaliyyətə başlayıb - FOTO

Bakının mərkəzində “McDonald’s Azərbaycan”ın sayca 33-cü restoranı istifadəyə verildi.

Yeni restoran Nəsimi rayonunda, “Port Baku Mall”un yaxınlığında, K. Səfərəliyeva küçəsi 133 ünvanında yerləşir.

Restoranın açılış mərasimində “McDonald’s Azərbaycan” şirkətinin Müşahidə Şurasının sədri Fərid Əlizadə və iş adamı Ramin Hacıyev iştirak ediblər.

Restoran 125 qonaq üçün nəzərdə tutulub və müasir in-store formatında — “Luna” dizaynında tikilib. Bu dizayn üslublu memarlıq həlləri və funksional planlaşdırmanı birləşdirərək ziyarətçilər üçün rahat mühit yaradır.

Digər “McDonald’s Azərbaycan” restoranlarında olduğu kimi, burada da müasir xidmət texnologiyaları tətbiq olunub — interaktiv özünəxidmət köşkləri (EOTF), həmçinin “table service” — sifarişlərin birbaşa masaya çatdırılması xidməti. Restoranda geniş çeşidli qəhvə içkiləri və desertlər təqdim edən “McCafé”də fəaliyyət göstərir. Qonaqların rahatlığı üçün həmçinin “McDelivery” xidməti də mövcuddur ki, bu da yeməklərin evə və ya ofisə sifariş edilməsinə imkan verir.

Yeni restoranın açılışı ilə 75 iş yeri yaradılıb. Hazırda “McDonald’s Azərbaycan” ölkə üzrə 3000-dən çox Azərbaycan vətəndaşını işlə təmin edir.

“McDonald’s” şirkəti, Azərbaycana sərmayə yatıran ilk qlobal brendlərdən biri olaraq, artıq 25 ildən çoxdur ki, ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafına öz töhfəsini verir və yerli istehsalın həcminin genişlənməsinə dəstək olur.

Xüsusilə, “McDonald’s” Azərbaycanın müxtəlif iqtisadi sahələrdən olan 100-dən çox yerli podratçı ilə dayanıqlı əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahələrə təchizat və logistika, insan resursları, informasiya texnologiyaları, marketinq və digər xidmətlər daxildir.

Paylaş:
181

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Cəmiyyət

Hava limanında şəhər mərkəzinə taksiylə neçəyə getmək olar? - Qiymətlər

Rəsmi

Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Redaktorun seçimi

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda daha iki müntəzəm marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

“SAVALAN – ASPI Winery” məhsulları Londonda keçirilən “IWSC 2025” müsabiqəsində növbəti dəfə mükafata layiq görülüb – FOTO

Seyidbəyli kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bir sıra avtobus marşrutlarının hərəkət sxemi dəyişdirilir

Son xəbərlər

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:52

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 14:18

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Bu gün, 14:06

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 13:56

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Bu gün, 13:50

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

Bu gün, 13:31

Tovuzda arxdan kişi meyiti tapılıb

Bu gün, 13:26

Naxçıvanda kişi paltarı geyinmiş qadın 45 min manat oğurlayıb

Bu gün, 13:09

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Bu gün, 12:44

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:41

Azərbaycan tarixində və mədəniyyətində iz qoymuş dahi bəstəkar, ictimai xadim - Üzeyir Hacıbəyli

Bu gün, 12:34

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:34

BMT-nin hakimlər və vəkillər üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gələcək

Bu gün, 12:25

DYP: Bakıda əlavə yol-patrul naryadları xidmətə cəlb olunub

Bu gün, 12:24

Kürdəmirdə evi yararsız hala düşən vətəndaş üçün çadır quruldu - FOTO

Bu gün, 12:00

Azərbaycan XİN Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:51

Abşeronda hündürlükdən yıxılan kişi ölüb

Bu gün, 11:36

Uğura doğru: Azərbaycan batut gimnastları III MDB Oyunlarına hazırlaşır

Bu gün, 11:35

Binəqədidə sexin döşəməsi çöküb, ölən var

Bu gün, 11:07

Bakıda kafe yanıb

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər