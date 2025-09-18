 “Azeri Light” neftinin qiyməti 71 dollara yaxınlaşır | 1news.az | Xəbərlər
“Azeri Light” neftinin qiyməti 71 dollara yaxınlaşır

09:43 - Bu gün
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan neftinin qiyməti artıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,08ABŞ dolları və ya 0,11% artaraq 70,76 ABŞ dolları təşkil edib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 70,68 ABŞ dolları idi.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

