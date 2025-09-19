 Şair Əlisəmid Kürün vəziyyəti açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
Mədəniyyət

Şair Əlisəmid Kürün vəziyyəti açıqlanıb

10:38 - Bu gün
Şair Əlisəmid Kürün vəziyyəti açıqlanıb

Şair Əlisəmid Kür (Cəfərli) 18.09.2025-ci il tarixində saat 19:30 radələrində özəl tibb müəssisəsindən Respublika Klinik Xəstəxanasının Reanimasiya şöbəsinə təxliyə olunub.

1news.az APA-ya istinadən xəbərinə görə, bu barədə TƏBİB-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, qaraciyər və böyrək çatışmazlığı diaqnozu təyin edilən pasiyentin müalicəsi davam etdirilir, vəziyyəti ağırdır.

Qeyd edək ki, Əlisəmid Kürün səhhəti sentyabrın 15-i pisləşib, o, Respublika Diaqnostika Mərkəzinə yerləşdirilib. Hazırda şairin müalicəsi Respublika Klinik xəstəxanasında davam etdirilir.

