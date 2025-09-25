 ​​​​​​​Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

​​​​​​​Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

08:59 - Bu gün
​​​​​​​Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

3. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

5. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

6. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

7. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

8. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

9. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

10. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

11. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

12. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

13. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

14. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
38

Aktual

Rəsmi

Birinci xanım Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyası çərçivəsində xüsusi sessiyada iştirak edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin ev sahibliyi etdiyi tədbirə qatılıb

Siyasət

Trampdan İlham Əliyevə: Sizinlə, həqiqətən, fəxr edirəm, çox gözəl insansınız

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası ilə əlaqədar rəsmi qəbulda iştirak ediblər

Cəmiyyət

Bu kampaniyada qiymətlər danışacaq

​​​​​​​Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Müəllimlərin sertifikasiyasının növbəti müsahibə nəticələri məlum olub

İmadəddin Nəsiminin qohumları Şamaxıda olublar - FOTO

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Hava limanında şəhər mərkəzinə taksiylə neçəyə getmək olar? - Qiymətlər

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Birinci xanım Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyası çərçivəsində xüsusi sessiyada iştirak edib

Bu gün, 09:34

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşır

Bu gün, 09:23

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:23

Bu kampaniyada qiymətlər danışacaq

Bu gün, 09:15

Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin ev sahibliyi etdiyi tədbirə qatılıb

Bu gün, 09:09

​​​​​​​Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:59

Müəllimlərin sertifikasiyasının növbəti müsahibə nəticələri məlum olub

24 / 09 / 2025, 17:51

İmadəddin Nəsiminin qohumları Şamaxıda olublar - FOTO

24 / 09 / 2025, 17:44

Naqif Həmzəyev: “Doğru strategiyalar kəndlərin inkişafına güclü təkan verə bilər” - Müsahibə

24 / 09 / 2025, 17:22

DİM qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsi üçün proqramları paylaşıb

24 / 09 / 2025, 17:08

Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

24 / 09 / 2025, 17:06

Trampdan İlham Əliyevə: Sizinlə, həqiqətən, fəxr edirəm, çox gözəl insansınız

24 / 09 / 2025, 16:56

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası ilə əlaqədar rəsmi qəbulda iştirak ediblər

24 / 09 / 2025, 16:38

“Yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-Pri” yarışının rəsmi açılış mərasimi keçirilib - FOTO

24 / 09 / 2025, 16:20

Özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün qrant müsabiqəsi elan edilir

24 / 09 / 2025, 16:03

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

24 / 09 / 2025, 15:58

Baş Qərargah rəisi MDB Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclasında iştirak edib

24 / 09 / 2025, 15:32

Elm və təhsil naziri Macarıstanın mədəniyyət və innovasiya naziri ilə görüşüb

24 / 09 / 2025, 15:23

Yasamal rayonunun Cəfər Cabbarlı küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılır - FOTO

24 / 09 / 2025, 15:02

Şahin Şıxlinskinin həbs müddəti uzadılıb

24 / 09 / 2025, 14:52
Bütün xəbərlər