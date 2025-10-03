 Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Qafar Ağayev11:03 - Bu gün
Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılmış islahatlar nəticəsində ölkəmizdə iqtisadi mühit təkmilləşib, sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb, ölkənin beynəlxalq nüfuzu güclənib, yerli vəxarici investisiyaların cəlbi üçün əlverişli şərait yaranıb.

1news.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən II Milli Rəqabət Forumunda bildirib.

"Avqustun 8-də ABŞ-də sülh gündəliyinə imza atılması bu prosesləri daha da sürətləndirir. Bu razılaşma tranzit əlaqələrinin güclənməsinə şərait yaradacaq, həmçinin ölkə iqtisadiyyatına marağı artıracaq.

Regional inteqrasiyanın güclənməsi ölkəmizin iqtisadi inkişafına, qeyri-neft sektorunun diversifikasiyasına və uzunmüddətli rəqabət qabiliyyətinin möhkəmlənməsinə mühüm töhfələr verəcək.

İqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərində olan qeyri-neft-qaz sektorunda 2021-2024-cü illərdə hər il orta hesabla 6,7% artıb və onun ümumi iqtisadiyyatda payı 68%-ə yüksəlib. Bu göstəricinin bu ilin sonuna. 70%-ə çatacağını proqnozlaşdırırıq. Qeyri-neft ixracı son altı ildə demək olar ki, iki dəfə artıb".

Nazir bildirib ki, 2025-ci ilin 8 ayı ərzində özəl sektor tərəfindən qeyri-neft-qaz sektoruna investisiyalar 15% artıb.

"Bu sektorda əsas kapitala yönəldilən investisiyalar artaraq 8,2 milyard manat təşkil edib. Bu ilin yanvar-avqust aylarında əsas kapitala xarici mənbələrdən investisiyalar ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 36% artıb".

Paylaş:
46

Aktual

Cəmiyyət

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

İqtisadiyyat

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Rəsmi

İlham Əliyev Kopenhagendə Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

Rəsmi

Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri arasında görüş keçirilib

İqtisadiyyat

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

“TransLogistica Kazakhstan 2025” sərgisində Azərbaycanın tranzit potensialı təqdim olunub

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş cüzi ucuzlaşıb

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında yeni razılaşma: BTQ üzrə əməkdaşlıq genişləndirilir

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş cüzi ucuzlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti artıb

Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər tətbiq ediləcək

Son xəbərlər

Kamaləddin Qafarov: “1993-cü il 3 oktyabr seçkiləri milli qurtuluşa aparan yolun başlanğıcıdır”

Bu gün, 11:21

Azərbaycanda yeni radio fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 11:09

Xəzər dənizində brokonyerlər saxlanılıb

Bu gün, 11:08

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Bu gün, 11:03

Oksford Universitetinin tələbəsi ASAN təcrübəsindən yazıb

Bu gün, 10:49

Bakıda II Milli Rəqabət Forumu işə başlayıb

Bu gün, 10:40

Avropada Azərbaycanın mina probleminə dair silsilə sərgilər keçirilir - FOTO

Bu gün, 10:30

“Nar” regional satış şəbəkəsini genişləndirir – yeni mağaza Salyanda!

Bu gün, 10:23

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsində yeni təyinat

Bu gün, 10:10

III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Azərbaycan 62 medalla ikinci pillədə qərarlaşıb

Bu gün, 10:04

Türkiyədə MOSSAD üçün işlədiyi müəyyən edilən detektiv saxlanılıb

Bu gün, 10:00

Biləcəriyə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq

Bu gün, 09:57

Binəqədidə bıçaqlanma hadisəsi baş verib

Bu gün, 09:38

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

Bu gün, 09:25

Fərid Qayıbov: “Xankəndində beynəlxalq səviyyəli yarışların təşkili bizim üçün həm qürur, həm də məsuliyyətdir”

Bu gün, 09:22

AMB 3 oktyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

Bu gün, 09:01

Sevinc Fətəliyeva: Azərbaycan və İtaliya möhkəm əməkdaşlıq təməli qurub

02 / 10 / 2025, 23:09

Nigar Məmmədova: Ulu Öndər Prezident seçilərkən müəyyənləşdirilən bütün prioritetlər reallığa çevrilib

02 / 10 / 2025, 19:55

ETSN: Yalnız inventarlaşdırılmış və nişanlanmış ağaclarla bağlı müraciətlərə rəy veriləcək

02 / 10 / 2025, 17:54
Bütün xəbərlər