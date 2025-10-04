 Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

12:17 - Bu gün
Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80 %, gündüz 60-65 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə arabir duman olacağı ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlarda gecə 4-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
176

Aktual

Rəsmi

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılır

Rəsmi

Bu il ali məktəblərə daxil olmuş bir qrup tələbəyə Prezident təqaüdü veriləcək - SİYAHI

Cəmiyyət

Bu gün Gəncə terrorundan 5 il ötür

Rəsmi

İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Bu gün Bakının 555 küçəsi yuyulub - YENİLƏNİB

Cəbrayılda Şəhər günü qeyd edildi

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Xankəndində III MDB Oyunları zamanı polis əməkdaşları fasiləsiz xidməti davam etdirir

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Balakəndə çaydan çınqıl daşıyan iki nəfər müəyyən edilib

İrşad-da 3-5 oktyabrda “Yaşıl Cümə” başlayır - FOTO

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Son xəbərlər

Bu gün Bakının 555 küçəsi yuyulub - YENİLƏNİB

Bu gün, 18:04

Cəbrayılda Şəhər günü qeyd edildi

Bu gün, 17:34

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:53

Xankəndində III MDB Oyunları zamanı polis əməkdaşları fasiləsiz xidməti davam etdirir

Bu gün, 16:28

Türkiyəli aktyor 11 ilə qədər həbs oluna bilər

Bu gün, 16:18

Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşdı

Bu gün, 15:46

FHN III MDB Oyunları ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində xidməti davam etdirir

Bu gün, 15:22

Bakıda belinə banka qoyulan qadın yanıq xəsarətindən ölüb

Bu gün, 14:46

Xəzər rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:15

Paytaxtda oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 13:49

Oqtay Şirəliyevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:25

Ötən gün qanunsuz silah-sursat aşkar edilib

Bu gün, 12:47

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 69 dolları ötüb

Bu gün, 12:31

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:17

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılır

Bu gün, 11:57

Bu il ali məktəblərə daxil olmuş bir qrup tələbəyə Prezident təqaüdü veriləcək - SİYAHI

Bu gün, 11:55

Yol polisi sürücülərə müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:42

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:20

Ötən gün 25 kiloqrama yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 10:39

Bu gün Gəncə terrorundan 5 il ötür

Bu gün, 10:22
Bütün xəbərlər