 BDYPİ-dən bir daha bütün sürücülərə müraciət | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

BDYPİ-dən bir daha bütün sürücülərə müraciət

12:04 - Bu gün
BDYPİ-dən bir daha bütün sürücülərə müraciət

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) bir daha bütün sürücülərə müraciət edib.

Bu barədə 1news.az-a idarənin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Diqqətə çatdırılıb ki, sükan arxasında verilən hər bir qərar məsuliyyət tələb edir. Manevr qaydalarının pozulması, yüksək sürət və yol şəraitinə uyğun olmayan idarəetmə çox zaman faciəvi nəticələrə gətirib çıxarır.

Vurğulanıb ki, oktyabrın 6-sı saat 12:45 radələrində Bakı-Quba avtomobil yolunun 136-cı kilometrliyində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. İlkin ehtimala əsasən, yüksək sürətlə idarə olunan “Mercedes” markalı avtomobilin sürücüsü manevr qaydasını pozaraq idarəetməni itirib, nəticədə nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq ağaclara çırpılıb. Hadisə nəticəsində avtomobilin sürücüsü hadisə yerində dünyasını dəyişib, sərnişin isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

BDYPİ sürücülərin diqqətinə çatdırır ki, yolda hərəkət edərkən manevr etməzdən əvvəl arxa və yan görünmə güzgülərinə diqqətlə baxsınlar və qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələrinin məsafəsini düzgün qiymətləndirsinlər. Eyni zamanda, yorğun, halsız və ya diqqəti yayınmış vəziyyətdə sükan arxasına keçməsinlər. Eləcə də təhlükəsizlik kəmərindən mütləq istifadə etsinlər və avtomobildə olan sərnişinlərin də bu qaydaya əməl etmələri təmin olunsun.

“Unutmayaq ki, yol hərəkəti qaydalarına əməl etmək yalnız cərimədən yayınmaq üçün deyil, həm öz həyatımızı, həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyatını qorumaq üçündür”,- deyə məlumatda bildirilib.

Paylaş:
102

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Qəbələdə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri ilə görüşüb

Siyasət

Qəbələdə TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir

Rəsmi

İlham Əliyev Qəbələdə Ersin Tatarla görüşüb

Cəmiyyət

DİN III MDB Oyunlarında sutkalıq xidmət tətbiq edib

Göygöldə ilk dəfə “Brendi–Konyak Günü” keçirildi - FOTO

Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan hərbi mütəxəssisləri görüşüb

Milli Məclisin 10 oktyabrda keçiriləcək iclasında 14 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

İrşad-da 3-5 oktyabrda “Yaşıl Cümə” başlayır - FOTO

Ötən gün qanunsuz silah-sursat aşkar edilib

Milli Məclis Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

“PAŞA Real Estate” və “ADA” Universiteti gələcək istedadların inkişafında birgə fəaliyyət göstərir - FOTO

Son xəbərlər

DİN III MDB Oyunlarında sutkalıq xidmət tətbiq edib

Bu gün, 16:41

Göygöldə ilk dəfə “Brendi–Konyak Günü” keçirildi - FOTO

Bu gün, 16:23

Füzulidə Türkmənistan tərəfindən inşa olunacaq məscidin təməlqoyma mərasimi oldu

Bu gün, 16:14

Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan hərbi mütəxəssisləri görüşüb

Bu gün, 15:59

Milli Məclisin 10 oktyabrda keçiriləcək iclasında 14 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 15:56

Baş Dövlət Yol Polisi piyadalara müraciət edib

Bu gün, 15:36

Viktor Orban: Biz bu gün Qəbələdə ümumi dəyərlərimizin, ortaq irsimizin və güclü birliyin təntənəsini görürük

Bu gün, 15:03

Azərbaycanda əmək sahəsinə aid yeni dövlət standartları qəbul edilib

Bu gün, 14:41

Bakı Dairəvi yolunun köməkçi hissəsində təmir işləri aparılır - FOTO

Bu gün, 14:33

İlham Əliyev I Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin təntənəli şəkildə keçirilməsini təklif edib

Bu gün, 14:12

Məşqçi: Bu uğur Azərbaycan atçılığı üçün böyük nəticədir

Bu gün, 13:55

İlham Əliyev Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:46

“Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirir”

Bu gün, 13:37

Dövlət başçısı: Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdır

Bu gün, 13:35

Prezident: Türk dövlətlərinin vahid güc mərkəzi kimi çıxış etməsi olduqca vacibdir

Bu gün, 13:33

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatı ciddi geosiyasi mərkəzlərdən biri kimi formalaşır

Bu gün, 13:23

ƏÜO-da hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilib - VİDEO

Bu gün, 13:18

Bankçılıqda yeni dövr: bütün hesab məlumatları eyni tətbiqdə!

Bu gün, 13:14

29 dərəcə isti, yağış, duman - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:08

Kapital Bank “Arzumuz var!” təqaüd proqramı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək göstərir

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər