 Katrin Bomberger: Vaşinqton Bəyannaməsi itkin düşmüş şəxslərin talelərinin müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətlidir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Katrin Bomberger: Vaşinqton Bəyannaməsi itkin düşmüş şəxslərin talelərinin müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətlidir

Qafar Ağayev10:49 - Bu gün
Katrin Bomberger: Vaşinqton Bəyannaməsi itkin düşmüş şəxslərin talelərinin müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətlidir

“Vaşinqton Bəyannaməsi itkin düşmüş şəxslərin talelərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır”.

1news.az xəbər verir ki, bunu İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın (ICMP) Baş direktoru Katrin Bomberger Bakıda keçirilən “İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq konfransda deyib.

O bildirib ki, münaqişələr zamanı bir şəxsin qalıqları müxtəlif yerlərdə ola bilər, buna görə də şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi üçün DNT analizi həlledicidir:
“İtkin düşmüş şəxslərin ailələri və qurumlararası əməkdaşlıq bu prosesin əsas hissəsidir. Texnologiya və genetik araşdırmalar bu sahədə mühüm rol oynayır”.

Bomberger Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında paraflanan sülh sazişinə də toxunaraq qeyd edib ki, Birgə Bəyannamənin 9-cu maddəsi itkin düşmüş şəxslərlə bağlı əməkdaşlığı nəzərdə tutur və bu, gələcək fəaliyyət üçün ciddi irəliləyişdir.

Paylaş:
106

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Tacikistanda səfərdədir

Siyasət

Əli Nağıyev: Ağdərədə kütləvi məzarlıqda 10-dan çox Azərbaycan hərbçisinə aid meyit qalıqları müəyyən edilib

Siyasət

İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Bakıda itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

Siyasət

Ukrayna ombudsmanından təklif: Ukrayna və Azərbaycan itkin düşmüş şəxslərlə bağlı işçi qrupu yaratsın

Xorvatiyanın sabiq prezidenti: Azərbaycanın bu sahədə gördüyü işlər Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyə mühüm töhfə verir

Katrin Bomberger: Vaşinqton Bəyannaməsi itkin düşmüş şəxslərin talelərinin müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətlidir

Əli Nağıyev: Ağdərədə kütləvi məzarlıqda 10-dan çox Azərbaycan hərbçisinə aid meyit qalıqları müəyyən edilib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Viktor Orban: Biz bu gün Qəbələdə ümumi dəyərlərimizin, ortaq irsimizin və güclü birliyin təntənəsini görürük

Nigar Məmmədova: Ulu Öndər Prezident seçilərkən müəyyənləşdirilən bütün prioritetlər reallığa çevrilib

Sadır Japarov Azərbaycana gəlib

Füzulidə Türkmənistan tərəfindən inşa olunacaq məscidin təməlqoyma mərasimi oldu

Son xəbərlər

Narkotikin təsiri altında sərnişin avtobusu sürən şəxs həbs olunub - VİDEO

Bu gün, 14:11

Ukrayna ombudsmanından təklif: Ukrayna və Azərbaycan itkin düşmüş şəxslərlə bağlı işçi qrupu yaratsın

Bu gün, 13:39

Türkiyə rəsmisi: İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı Azərbaycanda müzakirə xüsusi məna daşıyır

Bu gün, 13:25

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:47

Xorvatiyanın sabiq prezidenti: Azərbaycanın bu sahədə gördüyü işlər Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyə mühüm töhfə verir

Bu gün, 12:03

İlham Əliyev Tacikistanda səfərdədir

Bu gün, 11:48

DİN: Ötən gün 23,5 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb

Bu gün, 11:45

Əsgərin ölüm faktı üzrə cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 11:29

Sabah Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 11:05

Katrin Bomberger: Vaşinqton Bəyannaməsi itkin düşmüş şəxslərin talelərinin müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətlidir

Bu gün, 10:49

Bakıda sərxoş sürücü həbs edilib

Bu gün, 10:35

Əli Nağıyev: Ağdərədə kütləvi məzarlıqda 10-dan çox Azərbaycan hərbçisinə aid meyit qalıqları müəyyən edilib

Bu gün, 10:23

DTX sədri: Dövlət Komissiyasında 3 min 990 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınıb

Bu gün, 10:19

Əli Nağıyev: Bu, Azərbaycanın İtkin düşmüş şəxslər məsələsinjn həllinə önəm verdiyini bir daha təsdiq edir

Bu gün, 10:17

Xankəndidə qanunsuz silah əldə edən kürəkən, qayınata və qayın saxlanılıb

Bu gün, 10:09

İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 09:55

Bakıda itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

Bu gün, 09:44

Bakı metrosunda qatarların hərəkəti ləngiyib

Bu gün, 09:41

Xaçmazda müəllim dəm qazından boğularaq ölüb

Bu gün, 09:34

“Mükəmməl dad”ın sirri - VİDEO

Bu gün, 09:33
Bütün xəbərlər