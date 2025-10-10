 “Həzi Aslanov-Əhmədli” sahəsində qatarların hərəkət intervalı 5 dəqiqə azaldılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Həzi Aslanov-Əhmədli” sahəsində qatarların hərəkət intervalı 5 dəqiqə azaldılıb

Qafar Ağayev12:00 - Bu gün
“Həzi Aslanov-Əhmədli” sahəsində qatarların hərəkət intervalı 5 dəqiqə azaldılıb

"Bakı Metropoliteni" QSC tərəfindən aparılmış monitorinqlərin nəticəsinə əsasən, sərnişin tələbatının artdığı daha bir hərəkət sahəsində interval azaldılır.

Qurumdan 1news.az-a verilən məlumata görə, yeni tədris mövsümünün başlanması ilə əlaqədar "Həzi Aslanov" stansiyasında artan sərnişin axınının qarşılanması məqsədilə "Həzi Aslanov–Əhmədli" mənzilində qatarların hərəkəti pik saatlarda 5, qeyri-pik saatlarda isə 7 dəqiqəlik intervalla tənzimlənəcək.

Plana uyğun olaraq, sahə üzrə tunellərdə qatarların hərəkətinin təşkili ilə bağlı sınaqlar uğurla yekunlaşdırılıb və təhlükəsiz hərəkət tam təmin edilib.

Xatırladaq ki, 2024-cü il noyabr ayının 30-da "Həzi Aslanov" stansiyasının dalan yolunda başlanılmış əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə əlaqədar Qırmızı və Yaşıl xətlərdə yeni hərəkət qrafiki tətbiq edilib, qatarların hərəkəti hələlik yalnız "Əhmədli" stansiyasına qədər təşkil edilir. Təmir işlərinin yalnız dalan hissədə aparılması nəzərə alınaraq, "Həzi Aslanov" stansiyası sərnişinlərin girişinə bağlanmadan xüsusi hərəkət cədvəli qurulub və 10 dəqiqəlik interval tətbiq edilib.

Hazırda tətbiq edilən yeni interval sərnişindaşıma xidmətinin keyfiyyətinin artırılmasına, eləcə də artan sərnişin axınının daha çevik və operativ şəkildə tənzimlənməsinə xidmət edir.

Yeni hərəkət cədvəli Bakı Metropoliteninin rəsmi saytında yerləşdiriləcək.

Paylaş:
65

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edir

Cəmiyyət

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Cəmiyyət

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Cəmiyyət

Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq

Cəmiyyət

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Ballıqaya kəndi ərazisində 10 və daha artıq şəxsə aid olan qalıqlar aşkarlanıb

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Xəzər rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

“Silk Way AFEZCO” və “ExecuJet” tərəfdaşlıq elan edir

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Cəbrayılda Şəhər günü qeyd edildi

Son xəbərlər

Nigar Məmmədova: “Yeni qanun layihəsi dövlət xidmətlərində peşəkarlıq və şəffaflığı daha da artıracaq”

Bu gün, 14:00

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Bu gün, 13:52

Ballıqaya kəndi ərazisində 10 və daha artıq şəxsə aid olan qalıqlar aşkarlanıb

Bu gün, 13:48

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Bu gün, 13:43

2025-ci il Nobel Sülh mükafatının laureatı məlum olub

Bu gün, 13:26

Ötən ay ailə başçısını itirməyə görə pensiya və müavinət ödənilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:14

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:07

600-ə yaxın tələbə ödənişsiz təhsil alma hüququ qazanıb

Bu gün, 13:05

İlham Əliyev MDB-nin iclasında Laçının inkişafından DANIŞDI

Bu gün, 12:33

Alkoqol mənşəli psixi və davranış pozuntularının diaqnostika və müalicəsi icbari tibbi sığorta hesabına həyata keçirilir

Bu gün, 12:18

Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq

Bu gün, 12:02

“Həzi Aslanov-Əhmədli” sahəsində qatarların hərəkət intervalı 5 dəqiqə azaldılıb

Bu gün, 12:00

İctimai təşəbbüslərin dəstəklənməsi üzrə qrant müsabiqəsi elan edilir

Bu gün, 11:56

Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir - FOTO

Bu gün, 11:55

Yasamalın bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 11:37

İlham Əliyev: Tacikistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlər ardıcıl şəkildə inkişaf edir

Bu gün, 11:27

Qusarda əkin sahələrini yandıran 3 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 11:15

Azərbaycanda Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək

Bu gün, 11:09

Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

Bu gün, 11:03

İlham Əliyev Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında iştirak edir

Bu gün, 10:56
Bütün xəbərlər