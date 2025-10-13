 AZAL donanmasını yeniləməyə davam edir: cari ildə ikinci yeni “Airbus A320neo” Bakıya gəldi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

AZAL donanmasını yeniləməyə davam edir: cari ildə ikinci yeni “Airbus A320neo” Bakıya gəldi

11:19 - Bu gün
AZAL donanmasını yeniləməyə davam edir: cari ildə ikinci yeni “Airbus A320neo” Bakıya gəldi

AZCON Holding şirkətlərindən olan “Azərbaycan Hava Yolları” (AZAL) donanmanın genişmiqyaslı yenilənməsi və dayanıqlı inkişaf proqramı çərçivəsində cari ildə ikinci yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini öz parkına əlavə edib.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, donanmanın genişlənməsi AZAL-ın regional və qlobal aviasiya bazarındakı mövqelərini möhkəmləndirir, sərnişinlərə isə səyahət planlaşdırarkən daha çox rahatlıq və seçim imkanı yaradır.

“Airbus A320neo” sərnişin rahatlığına yönəlmiş müasir interyer, əl yükü üçün genişləndirilmiş rəflər və erqonomik oturacaqlarla təchiz olunub. Həm biznes, həm də ekonom sinifdə səyahət edən sərnişinlər üçün komfortlu şərait yaradılıb. Təyyarədə əyləncə sistemi və sürətli “Wi-Fi” xidməti mövcuddur. Biznes sinfi sərnişinləri və “AZAL Miles” proqramının müəyyən statuslu üzvləri “Wi-Fi” xidmətindən ödənişsiz yararlana biləcəklər.

Yeni nəsil mühərriklər və təkmilləşdirilmiş aerodinamika sistemi sayəsində “Airbus A320neo” əvvəlki modellərlə müqayisədə yanacaq sərfiyyatını və CO₂ emissiyalarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Qeyd edək ki, ilk “Airbus A320neo” təyyarəsi AZAL donanmasına 2025-ci ilin sentyabr ayında daxil edilib. Aviaşirkətin inkişaf planına əsasən, 2032-ci ilədək donanma 30-dan çox yeni təyyarə ilə genişləndiriləcək. Bu, AZAL-a regionun ən müasir və enerji baxımından səmərəli təyyarə parklarından birini formalaşdırmağa imkan verəcək.

Paylaş:
87

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

Mədəniyyət

Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident bir qrup dəmir yolu işçisini təltif edib

Siyasət

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Nərimanov rayonunda ərzaq mağazasında yoxlama - Nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün Azərbaycan dəmir yolu işçilərinin peşə bayramıdır

Motosiklet və mopedlə yük aparmaq qadağan edilir

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

General Rasim Əliyev vəfat etdi

“Silk Way AFEZCO” və “ExecuJet” tərəfdaşlıq elan edir

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

​​​​​​​“Xiaomi” brendi “Xiaomi 15T” seriyasını təqdim edir: üstün optika, qabaqcıl texnologiyalar və flaqman dizaynının ahəngi - FOTO

Son xəbərlər

İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 15:09

İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

Bu gün, 14:35

Nərimanov rayonunda ərzaq mağazasında yoxlama - Nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün, 13:58

Bu gün Azərbaycan dəmir yolu işçilərinin peşə bayramıdır

Bu gün, 13:40

Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:19

Motosiklet və mopedlə yük aparmaq qadağan edilir

Bu gün, 13:17

Azərbaycanda moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

Bu gün, 13:09

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:40

Prezident bir qrup dəmir yolu işçisini təltif edib

Bu gün, 12:31

AQTA: Hacıqabulda “Orxan” kafesində normativ tələblər pozulub

Bu gün, 12:27

Xocavənddə odlu silah-sursat satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:14

Tovuzda bacı qardaşını döydü, dişlərini qırdı

Bu gün, 11:53

AZAL donanmasını yeniləməyə davam edir: cari ildə ikinci yeni “Airbus A320neo” Bakıya gəldi

Bu gün, 11:19

Bakıda 16 yaşlının qətl törətməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:57

Şahin Seyidzadə: İlham Əliyev Düşənbə çıxışı MDB məkanında münasibətlərinin inkişafı üçün mühüm mesajlar verdi

Bu gün, 10:52

Son iki gün ərzində bu qədər qanunsuz silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 10:31

FHN: Ötən həftə 41 nəfər xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 09:54

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 09:22

Qəbələdə avtomobil qadını vuraraq öldürüb

Bu gün, 09:07

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:52
Bütün xəbərlər