 Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür

10:03 - Bu gün
Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür

Bu gün Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 34-cü ili tamam olur.

1news.az xəbər verir ki, 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovet "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktını qəbul edib.

Konstitusiya Aktında 1918-ci il 28 may tarixli İstiqlal Bəyannaməsinə və "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında" Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 30 avqust tarixli bəyannaməsinə istinad olunub və Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğu təsbit edilib.

Azərbaycan xalqı ötən əsrin əvvəlində müstəqil respublika qurub, 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi öz müstəqilliyini bərpa edib.

1992-ci ilin mayında Milli Məclis tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni (musiqisi Üzeyir Hacıbəyovun, sözləri Əhməd Cavadın), az sonra üçrəngli bayraq, içində alov olan səkkizguşəli ulduz təsvirli dövlət gerbi təsdiq olunub.

Azərbaycan parlamentinin 15 oktyabr 2021-ci il tarixli plenar iclasında isə "Müstəqillik Günü haqqında" yeni qanun qəbul edilib. Elə həmin gün də Prezident İlham Əliyev tərəfindən "Müstəqillik Günü haqqında" qanun təsdiqlənib.

Qanunun təsdiqlənməsi ilə 18 Oktyabr - Dövlət Müstəqilliyi Gününün adı dəyişdirilərək Müstəqilliyin Bərpası Günü elan edilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda Müstəqilliyin Bərpası Günü hər il bayram kimi qeyd olunan iş günüdür.

Paylaş:
82

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin “Kazinform” agentliyinə müsahibə verib

Siyasət

Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

Siyasət

Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müqəddəs Taxt-Tacdakı səfirliyinin inzibati ofisinin açılışında iştirak edib

Siyasət

Azərbaycan XİN Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib

Siyasət

Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müqəddəs Taxt-Tacdakı səfirliyinin inzibati ofisinin açılışında iştirak edib

Müdafiə Nazirliyi: Müstəqilliyimiz əbədi, dövlətimiz sarsılmazdır!

Azərbaycan XİN Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: “Yaxın Şərq üzrə Sülh Sammiti ən mühüm beynəlxalq hadisələrdən biri kimi tarixə düşdü”

Prezident III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Kamaləddin Qafarov: “Gənclərin öz doğma torpaqlarına qayıtmaları qürurverici haldır”

Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür

Son xəbərlər

Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

Bu gün, 14:04

Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 13:33

Aktau yaxınlığında AZAL-ın təyyarə qəzasında yaralanan Nurullah Siracov vəfat edib

Bu gün, 13:19

İlham Əliyevin “Kazinform” agentliyinə müsahibə verib

Bu gün, 12:46

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:26

Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müqəddəs Taxt-Tacdakı səfirliyinin inzibati ofisinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 12:18

Bakıda idman zalında 35 yaşlı kişi insult keçirərək ölüb

Bu gün, 12:15

Müdafiə Nazirliyi: Müstəqilliyimiz əbədi, dövlətimiz sarsılmazdır!

Bu gün, 11:46

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4200 dollara düşüb

Bu gün, 11:28

Azərbaycan XİN Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib

Bu gün, 11:03

Yol polisi həftəsonu səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 10:39

Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından beş il ötür

Bu gün, 10:25

Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edib - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:20

Mehriban Əliyeva Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 10:06

Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür

Bu gün, 10:03

Daşkəndə uçan təyyarə Bakıya məcburi eniş edib

17 / 10 / 2025, 23:38

İstanbul-Ürgənc reysi ilə uçan təyyarə Bakıda təcili eniş edib

17 / 10 / 2025, 19:30

Bu şərab evində nöqsanlar aşkarlanıb

17 / 10 / 2025, 17:48

Paytaxtın bu ərazilərində minib-düşmə yeri yaradılıb

17 / 10 / 2025, 17:38

Mədəniyyət və təhsil sahələrinin inteqrasiyasına dair müzakirə aparılıb

17 / 10 / 2025, 17:10
Bütün xəbərlər