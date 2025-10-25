 Ötən gün axtarışda olan 136 nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
Ötən gün axtarışda olan 136 nəfər saxlanılıb

Qafar Ağayev10:38 - Bu gün


Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 47, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması təmin olunub.

Bu barədə 1news.az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 136, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 111 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Həmçinin narkotiklərlə əlaqəli 18, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb.

Eyn zamanda, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 15 fakt müəyyən edilib.

