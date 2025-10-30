 Leyla Əliyeva Qəbələdə “Gənc arıçı” layihəsinin iştirakçısı ilə görüşüb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Leyla Əliyeva Qəbələdə “Gənc arıçı” layihəsinin iştirakçısı ilə görüşüb - FOTO

09:21 - Bu gün
Leyla Əliyeva Qəbələdə “Gənc arıçı” layihəsinin iştirakçısı ilə görüşüb - FOTO

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva Qəbələ rayonunda "Gənc arıçı" layihəsinin iştirakçılarından biri olan, Mıxlıqovaq kəndində yaşayan Qafarovlar ailəsinin qonağı olub.

1news.az xəbər verir ki, görüş zamanı ailə üzvləri ilə səmimi söhbət edilib, onların layihə çərçivəsində qazandıqları təcrübə və gələcək planları ilə yaxından maraqlanılıb. Ailə üzvləri bu layihənin həyata keçirilməsi təşəbbüsünə, eləcə də Leyla Əliyevanın şəxsən ziyarətinə görə səmimi minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Məlumat üçün bildirək ki, gənc arıçı Lalə Qafarova ötən il 40 kiloqram, bu il isə 100 kiloqram bal istehsal edib. O, həmçinin Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə ötən ay Kəlbəcərdə keçirilən Bal Festivalında “Gənc arıçı” layihəsinin iştirakçısı qismində çıxış edərək öz məhsullarını alıcılara təqdim edib.

Qeyd edək ki, 2021-ci ildən başlayaraq IDEA İctimai Birliyinin təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu, Dövlət Məşğulluq Agentliyi və ABAD publik hüquqi şəxsin tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilən “Gənc arıçı” layihəsinin əsas məqsədi regionlarda gənc ailələrin arıçılıq sahəsinə marağını artırmaq, onların məşğulluğunu və ekoloji cəhətdən dayanıqlı kiçik ailə bizneslərini dəstəkləməkdir.

Paylaş:
68

Aktual

Rəsmi

Prezident bir sıra məhkəmələrə sədr və sədr müavinləri təyin edib

Cəmiyyət

Şirvanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cəmil Rəhimov dəfn edilib

Cəmiyyət

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

Cəmiyyət

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Quliyev dəfn edilib

Cəmiyyət

Şirvanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cəmil Rəhimov dəfn edilib

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Quliyev dəfn edilib

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Wolt Rewards: Hər sifarişi daha faydalı edən yeni loyallıq proqramı

Şirvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Xocalı məktəbinin məzunlarının ilk görüşü keçirilib - FOTO

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Son xəbərlər

Şirvanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cəmil Rəhimov dəfn edilib

Bu gün, 14:46

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 13:33

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Quliyev dəfn edilib

Bu gün, 13:11

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:07

Əmtəə bazarlarında qızıl 4 000 dollardan aşağı səviyyədə ticarət olunur

Bu gün, 11:48

Ölkə ərazisində küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:06

Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələrinin bütün sahələrdə dinamik inkişafı müzakirə edilib

Bu gün, 10:17

Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb

Bu gün, 09:47

Leyla Əliyeva Qəbələdə “Gənc arıçı” layihəsinin iştirakçısı ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 09:21

Gədəbəydə kişi quyuda köməksiz vəziyyətdə qalıb - FOTO

Bu gün, 09:05

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:52

BDYPİ yağışlı hava şəraiti ilə bağlı sürücü və piyadalara müraciət edib

Bu gün, 08:48

Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası üçün rəsmi sosial media səhifələri artıq fəaliyyətə başlayıb

29 / 10 / 2025, 18:45

Prezident bir sıra məhkəmələrə sədr və sədr müavinləri təyin edib

29 / 10 / 2025, 17:46

Baş Prokurorluq Elton Məmmədova rəsmi xəbərdarlıq edib

29 / 10 / 2025, 16:30

Zığ dairəsi–Hava Limanı yoluna birləşən yanaşma yollarının tikintisi davam etdirilir

29 / 10 / 2025, 16:10

Sərxoş vəziyyətdə qəza törədən sürücü həbs olunub

29 / 10 / 2025, 15:25

Bakıda “Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət” adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

29 / 10 / 2025, 14:48

m10 ilə Binance əməliyyatları – manatla, təhlükəsiz, vasitəçisiz!

29 / 10 / 2025, 14:18

Astarada hamilə qadının toyundan sonra ölməsinin səbəbi açıqlandı

29 / 10 / 2025, 14:14
Bütün xəbərlər