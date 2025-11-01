 Allahşükür Paşazadə Vatikanda Roma Papası ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Allahşükür Paşazadə Vatikanda Roma Papası ilə görüşüb

15:00 - Bu gün
Allahşükür Paşazadə Vatikanda Roma Papası ilə görüşüb

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Vatikana səfəri çərçivəsində Roma Katolik Kilsəsinin rəhbəri Papa XIV Leo ilə görüşüb.

Bu barədə 1news.az-a Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən (QMİ) məlumat verilib.

Bildirilib ki, görüş Müqəddəs Pyotr Meydanında keçirilən ümumi audiensiyadan sonra baş tutub. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Roma Papasına Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın salamlarını çatdırıb, Heydər Əliyev Fondunun son illər ərzində Vatikandakı fəaliyyətinin əhəmiyyətini vurğulayıb, ölkəmizdə ikinci Katolik Kilsəsinin inşası barədə məlumat verib.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri bildirib ki, Papa XIV Leonu Azərbaycanda görmək böyük şərəf olar. Roma Papasının ölkəmizə səfər edəcəyi təqdirdə, Azərbaycandakı dinlərarası harmoniyanı, dövlət-din münasibətlərinin yüksək səviyyəsini və multikulturalizm mühitini əyani şəkildə görə biləcəyi qeyd olunub.

Papa Leo isə ölkəmizə səfər etməyə rəğbətlə baxdığını, iş qrafikinə görə bunu tənzimləyəcəyini deyib.

Paylaş:
49

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Siyasət

Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizindən foto paylaşıb

Cəmiyyət

Xırdalanda ilk “McDonald's” restoranının açılışı olub - FOTO

Rəsmi

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nizamnamə fondu artırılıb

Siyasət

Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizindən foto paylaşıb

Allahşükür Paşazadə Vatikanda Roma Papası ilə görüşüb

Ramiz Mehdiyevin xanımı da işdən çıxarıldı

Ukraynanın səhiyyə naziri “Medinex 2025” sərgisini ziyarət edib - FOTO

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Baş Prokurorluq Elton Məmmədova rəsmi xəbərdarlıq edib

Ceyhun Bayramov Özbəkistan Prezidenti ilə görüşüb

Mirzoyan: Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Avropa Siyasi Birliyinin sammiti üçün İrəvana dəvət olunublar

Monteneqro Ombudsmanı saxlanılan Azərbaycan vətəndaşının saxlanılması ilə bağlı Səbinə Əliyevanın məktubuna cavab verib

Son xəbərlər

Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizindən foto paylaşıb

Bu gün, 17:21

Naxçıvanda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 17:09

Nəsimidə sakinləri narahat edən pozuntular aradan qaldırılıb - VİDEO

Bu gün, 16:47

Bakı metrosunda NFC ödənişlərə başlanılıb

Bu gün, 16:07

Astarada qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 15:42

Allahşükür Paşazadə Vatikanda Roma Papası ilə görüşüb

Bu gün, 15:00

Ötən ay dövlət sərhədini pozan 21 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 14:19

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:53

Azərbaycanda ilk dəfə meyit donorun ürəyi transplantasiya edilən 19 yaşlı gəncin vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 13:44

Türkiyənin tanınmış aktyoru vəfat edib

Bu gün, 13:04

Ramiz Mehdiyevin xanımı da işdən çıxarıldı

Bu gün, 12:43

Ötən gün qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edildi

Bu gün, 12:23

Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Bu gün, 11:53

Dənizdə qayalıq ərazidə köməksiz qalan balıqçılar xilas ediliblər

Bu gün, 11:32

“TikTok”da saxta elanlar vasitəsilə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:12

İlham Əliyev Əlcəzair Prezidentini milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:06

Bölgələr arasında intensiv hərəkət səbəbindən yol patrul xidmətinin fəaliyyəti intensivləşdirilib

Bu gün, 10:36

Mahir Emrelinin dayısı oğlunun meyiti tapıldı

Bu gün, 10:19

Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 4 min dollardan aşağı enib

Bu gün, 10:11

Sürət qatarına daş atan yeniyetmələr polis tərəfindən müəyyən edilib

31 / 10 / 2025, 17:47
Bütün xəbərlər