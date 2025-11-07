Ağ Şəhərdə Premium Yaşam Standartları — Raffle Edition Satışdadır!
İstər sizə məxsus geniş teras və ya təbiətin sakitliyini hiss edin, istər tam açılan panoramik pəncərələrdən Xəzərin, şəhərin və bulvarın füsunkar mənzərəsini izləyin.
Və ya sadəcə bir neçə dəqiqəyə paytaxtın ən nüfuzlu restoranlarını, premium butiklərini, sənət qalereyalarını və mədəniyyət mərkəzlərini ziyarət edin.
Raffle Edition layihəsinin yalnız sakinlərinə təqdim etdiyi fərqli imkanlarla, şəhərin mərkəzində, həyatın ritmi ilə harmoniya içində yaşayın.
30% ilkin ödənişlə və 36 aylıq daxili kredit imkanı ilə mənzil sahibi olmaq istəyənlər üçün unikal fürsət yaradılıb. Bu, həm rahat yaşayış, həm də gəlirli investisiya axtaranlar üçün ideal seçimdir.
Layihə, məşhur memarlıq şirkətləri TABANLIOĞLU ARCHITECTS və CallisonRTKL tərəfindən, ADEC - Azərbaycan İnkişaf Şirkəti və URAL Engineering mütəxəssislərinin iştirakı ilə hazırlanmışdır
İnvestisiya üçün ağıllı seçim
Raffle Edition mənzillərini investisiya məqsədilə əldə edənlər üçün layihə daxilində icarə idarəetmə xidməti təqdim olunur. Bu xidmət sayəsində mənzil sahibləri daşınmaz əmlaklarını layihə komandası vasitəsilə rəsmi şəkildə icarəyə verə, aylıq passiv gəlir əldə edə bilərlər.
Teraslı mənzillər
Gün işığından maksimum faydalanan geniş sahələr, teraslı məzillər Raffle Edition-un memarlıq fəlsəfəsinin əsasını təşkil edir — lüks sadəcə detallarda deyil, bütöv atmosferdə hiss olunur.
Xidmətlər və infrastruktur
Raffle Edition sakinləri üçün düşünülmüş premium xidmətlər:
- 24/7 təhlükəsizlik və resepsiyon xidməti
- Concierge və texniki dəstək
- Geniş yeraltı parkinq və anbar sahələri
- Fitness zalı, SPA və sauna
- Uşaqlar üçün oyun zonası
- Yaşıllıqla əhatələnmiş istirahət və gəzinti sahələri
Yerləşmə
Bənzərsiz Bakı mənzərəsi — Xəzər dənizi, AĞ Şəhər, və Bulvar panoraması, hamısı bir addımlığınızda.
Bir ünvan, saysız üstünlüklər
Raffle Edition – paytaxtın müasir simasını təcəssüm etdirən Ağ Şəhərin mərkəzində yerləşən prestijli yaşayış kompleksi.
Yüksək səviyyəli infrastruktur, inkişaf etmiş şəhər mədəniyyəti və rahat həyat tərzi burada bir araya gəlir.
Raffle Edition – yaşayış, investisiya və komfort anlayışlarını mükəmməl şəkildə birləşdirən unikal məkan.
Ünvan – Ağ Şəhər,Mərkəzi Bulvar küçəsi 6
Telefon – 050 288 49 19 050 203 49 19
