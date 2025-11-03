 Ağıllı investisiya - Premium mənzillər | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Ağıllı investisiya - Premium mənzillər

18:20 - 03 / 11 / 2025
Ağıllı investisiya - Premium mənzillər

BI Group, Mərkəzi Asiyanın lider inşaat şirkəti, Bakının yeni premium yaşayış kompleksi White Garden layihəsini təqdim edir. Layihə Ağ Şəhərdə, Babək prospekti və Xəqani Rüstəmov küçəsinin kəsişməsində yerləşir və şəhərin ritmini təbiətin sakitliyi ilə birləşdirir.

White Garden 19 mərtəbəli, 130 geniş mənzildən ibarət premium sinif kompleksdir. Mənzillər ağıllı ev sistemi, IP domofon, elektron kilidlər və Acoustic Pro səs izolyasiyası ilə təchiz olunub. Hər detal sakinlərin rahatlığı, təhlükəsizliyi və müasir yaşam tərzi nəzərə alınaraq düşünülüb.

Kompleksin həyət və landşaft dizaynı Azərbaycan mədəniyyətindən ilhamlanıb. Şəbəkə və Buta naxışları ənənəvi gözəllik və harmoniyanı müasir memarlıqla birləşdirərək sakit, zərif və balanslı atmosfer yaradır.

Sakinlər üçün infrastruktura daxil olanlar:
🔹 Fitnes zalı
🔹 Kino zalı
🔹 Yoga terras
🔹 Uşaq otağı
🔹 Qonaq otağı
🔹 Geniş yaşıllıq və istirahət sahələri

Uşaqlar və böyüklər üçün ayrılmış təhlükəsiz istirahət zonaları sakinlərə stresssiz və komfortlu həyat təmin edir. Layihənin texniki xidməti və idarəçiliyi BI Service tərəfindən təmin olunacaq, Concierge xidməti isə gündəlik ehtiyacların sürətli və rahat həllinə dəstək olacaq. Bütün mənzillər Whitebox formatında təhvil verilir.

BI Group yalnız Mərkəzi Asiyada deyil, həm də BƏƏ və ABŞ bazarlarında uğurla fəaliyyət göstərən beynəlxalq inşaat şirkətidir. Layihə həm yaşamaq, həm də investisiya üçün ideal seçim olmaqla, yüksək likvidlik və uzunmüddətli dəyər təqdim edir.

White Garden – burada komfort, texnologiya və zövq bir araya gəlir, hər gününüzü xüsusi edir.

Satış şərtləri:
🔹 Satışların başlanğıcı: 4 Noyabr
🔹 Hissə-hissə ödəniş: 36 ayadək

Çağrı mərkəzi *0360
Satış ofisi: Chirag Plaza, Tbilisi Avenue, 49C

Daha çox məlumat üçün linkə keçid edə bilərsiniz.

Reklam hüququnda

