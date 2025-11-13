 9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

Qafar Ağayev15:20 - Bu gün
9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

Ötən illərdən bağlı qalmış cinayət işlərinin üstünün açılması, o cümlədən itkin düşmüş şəxslərlə bağlı faktların araşdırılması məqsədilə prokurorluq orqanları tərəfindən aidiyyəti dövlət qurumları ilə birgə kompleks tədbirlər həyata keçirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq, Cəlilabad rayon prokurorluğu və rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının birgə fəaliyyəti nəticəsində 2016-cı ilin aprel ayında itkin düşmüş Cəlilabad rayonu, Göytəpə şəhər sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Xəyalə Xəlilovanın qəsdən öldürülməsi müəyyən edilib.

İstintaq və əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 1997-ci il təvəllüdlü Elnur Eynullayevin aralarında yaranmış mübahisə zamanı Xəyalə Xəlilovanı döyməsi, daha sonra onu boğaraq qəsdən öldürməsi və cinayəti gizlətmək üçün basdırmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Xəyalə Xəlilovanın meyitinin basdırıldığı yer müəyyən olunaraq prokuror-kriminalistin və ekspertin iştirakı ilə çıxarılıb, aidiyyəti üzrə müayinənin aparılması üçün ekspertizaya təqdim edilib.

Faktla bağlı Cəlilabad rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsilə cinayət işi başlanıb.

E.Eynullayev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib və prokurorluq tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.

Paylaş:
36

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

MEDİA qəzetlərin həftədə yalnız bir nömrəsini maliyyələşdirəcək

Cəmiyyət

Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

Cəmiyyət

9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Zaqatala sakini “Nar”dan avtomobil qazandı

Redaktorun seçimi

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Zəfər günü hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

“McDonald's Azərbaycan” və DSMF şəhid övladlarının iştirakı ilə teatr tamaşası təşki edib - FOTO

Səbinə Əliyeva ENOC sədri ilə uşaq hüquqlarının vəziyyətini müzakirə edib

Səhiyyə nazirinə ağır itki

Son xəbərlər

İlham Əliyev: Özbəkistan Azərbaycan üçün qardaş ölkə və etibarlı müttəfiqdir - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:00

9 il əvvəl itkin düşmüş qadının qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub

Bu gün, 15:20

22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

Bu gün, 15:09

Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 15:02

Zaqatala sakini “Nar”dan avtomobil qazandı

Bu gün, 14:59

Yeməklərdə dana adı ilə camış ətindən istifadə edən restorana protokol tərtib olundu

Bu gün, 13:51

Samir Nuriyev Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edib - FOTO

Bu gün, 13:44

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:27

Azərbaycan COP30-da “ağıllı şəhər” modelini təqdim edib

Bu gün, 13:17

MEDİA qəzetlərin həftədə yalnız bir nömrəsini maliyyələşdirəcək

Bu gün, 13:03

Azərbaycanda 13 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

Bu gün, 12:59

Bakı Limanında bu ilin 10 ayı ərzində ötən illə müqayisədə 5.6 faiz daha çox yük aşırılıb

Bu gün, 12:45

Agentlik: Qida təhlükəsizliyi tək dövlətin deyil, hər kəsin işidir

Bu gün, 12:36

Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

Bu gün, 12:31

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:28

Ötən ay 141 nəfərin diplomu tanınmayıb

Bu gün, 11:57

Bakıda restoranda partlayışda xəsarət alan şəxs ölüb

Bu gün, 11:40

Metronun “Nərimanov” stansiyasının çıxışında təmir işləri aparılır

Bu gün, 11:12

Balakəndə narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunublar

Bu gün, 11:12

Əlilliyi olan şəxslər üçün erkən xəbərdarlıq tətbiqi yaradılacaq

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər