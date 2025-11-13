 Prezident: Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı bütün ölkələrlə əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir | 1news.az | Xəbərlər
Siyasət

Prezident: Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı bütün ölkələrlə əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir

16:22 - Bu gün
Prezident: Azərbaycan Mərkəzi Asiyadakı bütün ölkələrlə əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir

Azərbaycan regiondakı (Mərkəzi Asiyadakı) bütün ölkələrlə ən yüksək səviyyədə əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın UzA agentliyinə müsahibəsində söyləyib.

Dövlətimizin başçısı bildirib: “Hesab edirəm ki, Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əsasda qurulan strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri, həmçinin fəal siyasi dialoqumuz və qarşılıqlı səfərlərimiz bu əməkdaşlıq formatının uğurunda mühüm rol oynayır”.

