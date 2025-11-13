Hikmət Hacıyev Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tanınmış jurnalist Emin İbrahimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı yayıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə "X"də edilən paylaşım edib.
"Allah rəhmət eləsin", - paylaşımda bildirilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycanlı jurnalist, "Euronews" telekanalının müxbiri Emin İbrahimov Türkiyədə yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində həlak olub.
Allah Rəhmət Eləsin! pic.twitter.com/34s4NiNPxl — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 13, 2025
38