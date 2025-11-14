“Cəfər Cabbarlı” metrostansiyasına bitişik yeraltı keçiddə tüstülənmə olub
"Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Cəfər Cabbarlı" stansiyasına bitişik olan yeraltı keçiddə yerləşən ticarət mağazasında tüstülənmə baş verib.
1news.az səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, tüstülənmənin nəticələrinin sərnişinlərə təsirlərinin qarşısını almaq məqsədilə stansiyanın giriş və çıxış qapıları dərhal bağlanılıb, havalandırma sistemi sovurma rejiminə keçirilib.
"Cəfər Cabbarlı" və "28 May" stansiyalarının, həmçinin "Cəfər Cabbarlı-Xətai" mənzilində qatarların hərəkəti normal iş rejimi şəraitində təmin edilir.
Saat 10:00-da stansiyanın giriş-çıxışı istifadəyə veriləcək.
