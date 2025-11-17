 COP30 çərçivəsində “KOB-ların yaşıl keçidi üçün Bakı İqlim Koalisiyası: Belem statusu” mövzusunda müzakirə aparılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

COP30 çərçivəsində “KOB-ların yaşıl keçidi üçün Bakı İqlim Koalisiyası: Belem statusu” mövzusunda müzakirə aparılıb

Qafar Ağayev16:41 - Bu gün
COP30 çərçivəsində “KOB-ların yaşıl keçidi üçün Bakı İqlim Koalisiyası: Belem statusu” mövzusunda müzakirə aparılıb

Braziliyanın Belem şəhərində keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 30-cu sessiyası – COP30 çərçivəsində “KOB-ların yaşıl keçidi üçün Bakı İqlim Koalisiyası: Belem statusu” mövzusunda panel müzakirə təşkil olunub.

İqtisadiyyat Nazirliyindən 1news.az-a bildirilib ki, müzakirənin əsas məqsədi 2024-cü ildə Bakıda keçirilmiş COP29 çərçivəsində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) tərəfindən irəli sürülmüş və bu sahədə ilk qlobal təşəbbüs olan “KOB-ların yaşıl iqlim keçidi üçün Bakı İqlim Koalisiyası üzrə Birgə Bəyannamə”nin beynəlxalq arenada təbliği və tərəfdaşlarının coğrafiyasının genişləndirilməsi, eləcə də sözügedən Bəyannamənin icrası ilə bağlı növbəti addımların müzakirəsidir.

Qeyd edək ki, Bəyannaməyə qoşulan tərəfdaşların sayı artmaqdadır. Artıq 20-dən çox yerli və xarici ölkələrin qurumları, beynəlxalq təşkilat və sahibkarlar şəbəkəsi müvafiq bəyannaməyə qoşulub və dəstəyini ifadə edib. Bəyannamə Azərbaycanın yaşıl keçid üçün qlobal liderliyini və qlobal iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə prosesində ciddi tərəfdaş olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Sözügedən bəyannamənin təşviqi və tərəfdaşlarının məlumatlandırılması məqsədilə xüsusi internet səhifəsi də (www.greensme.org) yaradılıb.

Azərbaycan pavilyonunda KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən panel müzakirədə rəsmi şəxslər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və iş adamları iştirak ediblər.

KOBİA-nın İdarə Heyəti sədrinin müşaviri Elnur Əliyevin moderatorluğu ilə keçirilən panel müzakirədə BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Yüksək Səviyyəli Nümayəndəsi, COP29-un iqlim üzrə çempionu Nigar Arpadarai, SEBRAE-nın müşaviri Qustavo De Lima Cezario, “PAŞA Bank” ASC-nin icraçı direktorunun müavini Bəhruz Nağıyev, Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin Latın Amerikası və Karib hövzəsi üzrə ofisinin rəhbəri Matias Urrutigoity və Asiya İnkişaf Bankının İqlim Dəyişikliyi üzrə baş mütəxəssisi Esmyra Javier çıxış ediblər. Çıxışlarda KOB-ların yaşıl keçid prosesində üzləşdiyi çətinliklər, beynəlxalq təşkilatların mövcud dəstək mexanizmləri və təcrübələri barədə məlumat verilib. Həmçinin “KOB-ların yaşıl keçidi üçün Bakı İqlim Koalisiyası üzrə Birgə Bəyannamə”nin mövcud statusuna dair məlumat diqqətə çatdırılıb, onun təbliği istiqamətində görülmüş işlərin videoicmalı təqdim edilib.

Panel müzakirədə Bakı İqlim Bəyannaməsinin icrası üzrə Yol Xəritəsi çərçivəsində atılacaq addımlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb. İştirakçılar Azərbaycanın təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Bakı İqlim Bəyannaməsinin KOB-ların yaşıl keçidi baxımından əhəmiyyətli platformalardan olduğunu qeyd ediblər.

Qeyd edək ki, KOBİA nümayəndələri COP30 çərçivəsində keçirilən tədbir və təqdimatlarda aktiv iştirak edir, KOB-ların qlobal iqlim prosesinə verə biləcəyi töhfə, yaşıl keçidin sürətləndirilməsində KOB-ların rolu məsələlərinə dair müzakirələrdə iştirak edirlər.

Paylaş:
1039

Aktual

Rəsmi

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Cəmiyyət

XİN: Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

Cəmiyyət

10 ayda dövlət büdcəsindən 280 milyon manat geri qaytarılıb

Cəmiyyət

İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Qəbələdə tövlədə 10 ton ot bağlaması yanıb

Nizami rayonunda oğurluq edən 3 şəxs saxlanılıb

Azərbaycanla BƏƏ arasında Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib

Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Rusiyadan ekstradisiya edilib

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ceyhun Bayramov ilk dəfə Mərkəzi Asiya XİN rəhbərlərinin görüşündə iştirak edib

Yaşar Nurinin həyat yoldaşı Rəhimə Nuriyeva qızının ölümündən danışıb

Borclu kimi axtarışda olan 208 nəfər saxlanılıb

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir”

Son xəbərlər

Ukraynada Türkiyə bayrağı altında üzən gəmi vuruldu: 16 türk xilas edildi

Bu gün, 17:59

Qəbələdə tövlədə 10 ton ot bağlaması yanıb

Bu gün, 17:51

Nizami rayonunda oğurluq edən 3 şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:40

Azərbaycanla BƏƏ arasında Anlaşma Memorandumu təsdiqlənib

Bu gün, 17:32

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Bu gün, 17:24

Azərbaycan- Avropa İttifaqı əməkdaşlığının prioritetləri müzakirə edilib

Bu gün, 17:21

Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Rusiyadan ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:07

Azərbaycanın həndbol millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında növbəti oyununu keçirib

Bu gün, 17:00

COP30 çərçivəsində “KOB-ların yaşıl keçidi üçün Bakı İqlim Koalisiyası: Belem statusu” mövzusunda müzakirə aparılıb

Bu gün, 16:41

“Burger King”in səhmləri əsas səhmdarın biznesdən vəsait çıxarmaq qərarı fonunda ucuzlaşıb

Bu gün, 16:25

Daha bir neçə istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

Bu gün, 15:56

Kiberpolis sosial şəbəkələrdə dələduzluq edərək yüzlərlə şəxsi aldadan 4 nəfəri ifşa etdi - VİDEO

Bu gün, 15:49

XİN: Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olub

Bu gün, 15:32

Bakıda kondisioner və inşaat materialları oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 15:22

Dəmiryol Muzeyi bu tarixlərdə ziyarətə bağlı olacaq - ADY

Bu gün, 15:00

III kurs tələbəsi vəfat etdi

Bu gün, 14:53

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik etdi

Bu gün, 14:38

Qənimət Zahidov Baş Prokurorluğa çağırılıb

Bu gün, 14:23

Banqladeşin sabiq baş naziri edam cəzasına məhkum edildi

Bu gün, 13:49

Sabunçu və Nəsimi rayonlarında nəqliyyat vasitələri qaçıran 2 şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:36
Bütün xəbərlər