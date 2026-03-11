 İlham Əliyev: Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

İlham Əliyev: Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir

17:13 - Bu gün
İlham Əliyev: Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir

Biz sizin (Antonio Koşta – red.) səfərinizə böyük əhəmiyyət veririk və əminəm ki, bu, bizim ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafına böyük töhfə verəcək. Onlar uğurla inkişaf edir, xüsusilə son dövrlərdə. Bizim çox fəal dialoqumuz var.

1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə mətbuata bəyanatda deyib.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, biz əməkdaşlığımızı çox fəal mərhələsindəyik.

Paylaş:
109

Aktual

Cəmiyyət

Türkiyə Ordusunun Quru Qoşunları komandanı Naxçıvana gedib

Ermənistan

Paşinyan: Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə arasında tranziti təmin etməyə hazırdır

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov və Rebeka Qrinspan Yaxın Şərqdə müharibənin təsirlərini müzakirə ediblər

Rəsmi

İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİR

Rəsmi

İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər YENİLƏNİB

İlham Əliyev: Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir

İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİR

Bəzi diplomatik xidmət əməkdaşlarına verilən vəsiqənin nümunəsi təsdiqlənib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Slovakiya Prezidentinə Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib

Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Şahbaz Şərif Azərbaycan Prezidentinə zəng edib, İranın hərbi hücumunu qınayıb

İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Türkiyə Ordusunun Quru Qoşunları komandanı Naxçıvana gedib

Bu gün, 19:12

İran: Bir barel neftin qiymətinin 200 dollara çatacağı günə hazır olun

Bu gün, 17:49

Antonio Koşta: Bakı-Naxçıvan dəmir yolu layihəsi Avropa və Asiya arasında dayanıqlı marşrut yaradacaq

Bu gün, 17:45

Azərbaycan-Kosta Rika münasibətlərinin inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib

Bu gün, 17:39

İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər YENİLƏNİB

Bu gün, 17:37

Azərbaycan və Serbiya arasında regionda cərəyan edən proseslər müzakirə olunub

Bu gün, 17:35

Antonio Koşta: Azərbaycanın Aİ vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində əvəzsiz yardımını yüksək qiymətləndiririk

Bu gün, 17:32

Paşinyan: Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə arasında tranziti təmin etməyə hazırdır

Bu gün, 17:23

Dövlət başçısı: Biz külək və Günəş enerji stansiyalarına böyük sərmayə yatırırıq

Bu gün, 17:18

İlham Əliyev: Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir

Bu gün, 17:13

Azər Qasımlı 12 il azadlıqdan məhrum edilib

Bu gün, 17:12

Ceyhun Bayramov və Rebeka Qrinspan Yaxın Şərqdə müharibənin təsirlərini müzakirə ediblər

Bu gün, 17:08

İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİR

Bu gün, 17:07

Baş nazir hərbi qulluqçuların maaşları ilə bağlı qərar imzaladı

Bu gün, 16:55

İspaniya İsraildəki səfirini geri çağırıb

Bu gün, 16:42

Dubayda xəsarət alan Azərbaycan vətəndaşının müalicəsi yekunlaşıb, ölkəyə gələcək

Bu gün, 16:28

Bəzi diplomatik xidmət əməkdaşlarına verilən vəsiqənin nümunəsi təsdiqlənib

Bu gün, 16:13

Mikayıl Cabbarov Çinin “iSoftStone” şirkəti ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

Bu gün, 16:02

Naxçıvanda dəmir yolu xəttinin yenidən qurulması davam edir - VİDEO

Bu gün, 15:41

İndiyədək İrandan Azərbaycana təxliyə olunanların sayı açıqlandı

Bu gün, 15:38
Bütün xəbərlər