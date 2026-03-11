 İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİR | 1news.az | Xəbərlər
İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİR

Qafar Ağayev17:07 - Bu gün
Martın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü olub.

1news.az xəbər verir ki, əvvəlcə dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və Antonio Koşta birgə foto çəkdirdilər.

16:12

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilir.

1news.az xəbər verir ki, əvvəlcə dövlətimizin başçısı və Antonio Koşta birgə foto çəkdirdilər.

Türkiyə Ordusunun Quru Qoşunları komandanı Naxçıvana gedib

Paşinyan: Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə arasında tranziti təmin etməyə hazırdır

Ceyhun Bayramov və Rebeka Qrinspan Yaxın Şərqdə müharibənin təsirlərini müzakirə ediblər

İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər YENİLƏNİB

İlham Əliyev: Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir

Bəzi diplomatik xidmət əməkdaşlarına verilən vəsiqənin nümunəsi təsdiqlənib

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Dövlət Başçısı Kasım-Jomart Tokayevə İranın Naxçıvana hücumlarını qınamasına görə təşəkkür edib

İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib - FOTO

İlham Əliyev Slovakiya Prezidentinə Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib

Albaniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

