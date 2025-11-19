 İKTA poçt operatorları ilə bağlı vətəndaşlardan hansı şikəyətlərin gəldiyini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İKTA poçt operatorları ilə bağlı vətəndaşlardan hansı şikəyətlərin gəldiyini açıqladı

Qafar Ağayev14:26 - Bu gün
İKTA poçt operatorları ilə bağlı vətəndaşlardan hansı şikəyətlərin gəldiyini açıqladı

Azərbaycanda poçt rabitəsi operatorlarının sifarişlərin gecikdirilməsi, itirilməsi və ya səhv ünvana çatdırılması ilə bağlı vətəndaşlar tərəfindən İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinə (İKTA) şikayətlər daxil olur.

1news.az Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr telekommunikasiya və poçt xidmətləri üzrə tənzimləyici qurum olan İKTA-da poçt rabitəsi operatorları ilə keçirilən növbəti görüşdə aparılıb.

Həmçinin operatorlara bildirilib ki, quruma çəki və qiymət fərqinin yaranması, eyni zamanda müştəri xidmətləri mərkəzlərinin fəaliyyətinin zəif olması ilə bağlı da şikayətlər gəlməkdədir.

İKTA-nın İstehlakçı hüquqları şöbəsinin rəhbəri Sarvan Cəbrayılzadə bildirib ki, görüşün əsas məqsədi xidmət keyfiyyətinin və istehlakçı məmnuniyyətinin artırılması istiqamətində atılan və atılacaq addımların müzakirə edilməsidir. Eyni zamanda nəzərə çatdırılıb ki, intensiv alış-veriş dövrlərində sifarişlərin sürətli və vaxtında çatdırılması üçün poçt rabitəsi operatorları mövcud resurslarına diqqət yetirməli və baş verə biləcək gecikmə hallarının qarşısını almaq üçün səfərbər olunmalıdır.

Həmçinin qarşıya çıxan çətinliklərin birgə aradan qaldırılması və istehlakçı məmnuniyyətinin artırılması üçün maarifləndirici addımların genişləndirilməsinin və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Qeyd edilib ki, İKTA istehlakçı məlumatlandırması prosesini davam etdirəcək və poçt rabitəsi operatorlarına ən çox şikayət edilən mövzularda audiovizual materialların hazırlanması üçün metodiki dəstək verəcək.

Poçt rabitəsi operatorlarının nümayəndələri gecikmələrin əsasən bəzi vaxtlarda bağlama sayının çox olması, təyyarə reyslərinin gecikməsi və bu kimi başqa məsələlərlə bağlı olduğunu bildiriblər. Qeyd edilib ki, elektron izləmə xidmətinin olmasına baxmayaraq bəzən müştərilərin eyni məsələ ilə bağlı çağrı mərkəzlərinə dəfələrlə müraciət etməsi halları yaşanır, bu isə növbələrin yaranmasına və xidmət keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Ümumilikdə şifahi müraciətlərin 24 saat, yazılı müraciətlərin isə xüsusi araşdırma tələb edilərsə, 2 həftə ərzində cavablandırıldığı qeyd edilib.

Paylaş:
68

Aktual

Cəmiyyət

Kamran Əliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Müsahibə

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Milli Məclisdə 2026-cı il büdcə zərfinin müzakirəsi başlayıb

Cəmiyyət

“Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

Cəmiyyət

Kiberpolis 200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirən şəxsi saxladı - Əməliyyat

Vəkillərə yeni hüquqlar verilib

Kamran Əliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

AZAL və “Viasat” təyyarələrin yüksəksürətli internetlə təchiz edilməsinə dair saziş imzalayıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

12 ayın işi, 60 saniyədə: tikinti prosesini “Timelapse” ilə izləyin! - VİDEO

Yaşar Nurinin qızı vəfat edib

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir”

Son xəbərlər

Kiberpolis 200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirən şəxsi saxladı - Əməliyyat

Bu gün, 16:52

Xalq artisti Roza Cəlilova dəfn edilib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 16:48

Vəkillərə yeni hüquqlar verilib

Bu gün, 16:33

Kamran Əliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:18

AZAL və “Viasat” təyyarələrin yüksəksürətli internetlə təchiz edilməsinə dair saziş imzalayıb

Bu gün, 15:48

Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazara qəsəbəsinə çatıb

Bu gün, 15:32

Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxsin məhkəmə araşdırması başa çatıb

Bu gün, 15:11

Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışda təqsirləndirilən Tağı İbrahimov və Toğrul Rzayevə hökm oxunub

Bu gün, 14:43

Qonşusunun qulağını dişləyib qoparan şəxs həbs edilib

Bu gün, 14:34

İKTA poçt operatorları ilə bağlı vətəndaşlardan hansı şikəyətlərin gəldiyini açıqladı

Bu gün, 14:26

Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsi və Sos kəndinə 41 ailə yola salınıb

Bu gün, 14:14

Nazir: Azərbaycanda sosialyönlü xərclər gələn il də əsas prioritetlər sırasında olacaq

Bu gün, 13:55

Azərbaycanda balıq istehsalçıları pərakəndə satış bazarına çıxa bilər

Bu gün, 13:20

Nazir: Qeyri-neft-qaz özəl sektorda hər gün 200-ə yaxın yeni iş yeri yaradılıb

Bu gün, 13:17

İqtisadiyyat naziri: ÜDM-in artımı tamamilə qeyri-neft-qaz sektoru hesabına təmin olunur

Bu gün, 13:11

DİN bank kartları ilə bağlı növbəti dəfə müraciət edib

Bu gün, 13:05

Silk Way West Airlines donanmasını daha iki Airbus A350F yük təyyarəsi ilə genişləndirir

Bu gün, 12:38

22 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası AÇIQLANDI

Bu gün, 12:32

Bakıda idman zalından oğurluq olub

Bu gün, 12:31

Abşeron Milli Parkında “açıq qapı” günü keçiriləcək

Bu gün, 12:15
Bütün xəbərlər