“Coincasa” 2025-ci il “Blooming New Year” Yeni il kolleksiyasını təqdim edir - FOTO
"Coincasa"nın Blooming New Year kolleksiyası Yeni il sehrini zamandan asılı olmayan ahənglə təqdim edir: burada bizə tanış bayram ənənələri ilə sanki soyuq havadan yeni daxil olmuş qış çiçəkləri bir araya gəlir.
Kolleksiyadakı hər bir əşya həm hədiyyə etmək, həm də almaq üçün nəzərdə tutulmuş şəxsi bayram hekayəsinin bir hissəsinə çevrilir.
Qırmızının dərin bordo çalarından tutmuş klassik vermilyona qədər rəng palitrası şam ağacı yaşılı və qızılı vurgularla uyğunlaşaraq isti, canlı bir kompozisiya yaradır. Qış qızılgülləri və işıldayan giləmeyvələr dekor və tekstilin əsas elementləri kimi evə bayramın yaxınlaşdığını xatırladan qış bağı ab-havası gətirir.
Hər bir bəzək hiss oyatmaq, xatirəni yada salmaq və ya arzu çağırmaq üçün yaradılıb. Qızılı detallı vazalar, şamdanlar, asma bəzəklər və ustalar tərəfindən çiçək motivləri ilə əl işi kimi işlənmiş şüşə şarlar şam ağacını sanki Yeni il buketinə çevirir — ailənin və dostların ətrafında toplandığı həmin xüsusi bəzəyə.
Bayram süfrəsi diqqət mərkəzinə çevrilir: əl ilə işlənmiş çini boşqablar, işıqda parlayan qədəhlər və tikmə və ya əl basma naxışlı, tvil toxumalı pambıq süfrələr bizi qədim sənətkarlıq ənənələrinə və qış rənglərinin dolğunluğuna qaytarır. Güllər, bitki ornamentləri, qızılı tikmələr və ostryolist yarpaqları birləşərək süfrəyə təbii bayram görünüşü verir — artıq yüklənmədən, amma dərhal hiss olunan bayram ovqatı ilə. Hər bir düzülüş elə düşünülüb ki, qonaqlar süfrəyə yaxınlaşmadan belə diqqəti cəlb edir. Lazer oymalı müasir detallar isə tərtibata incə qrafika və işıq oyunu əlavə edir.
Qonaq otağı üçün "Coincasa" isti və məqamına uyğun tonlarda məxmər, jakkard pambıq və tikmə naxışlı şenildən hazırlanmış yastıqlar təklif edir. Qızılı şamdanlar, ətirli şamlar və sadə, dəqiq formadakı fotoçərçivələr interyerdə bayram ovqatını yükləmədən formalaşdırmağa kömək edir — yalnız düzgün seçilmiş detallar hesabına.
Yataq otağı üçün – qış axşamlarında rahatlıq gətirən perkaldan və ya yumşaq ikitərəfli pambıqdan hazırlanan pledlər, yorğanüzləri və mələfələr.
"Coincasa"nın 2025-ci il Yeni il kolleksiyası evin ab-havasını dəyişdirə bilən sadə əşyaların gücündən bəhs edir. Bu kolleksiya sənətkarlıq ənənələrini, rahatlığı və işığı birləşdirərək qış mövsümünü təsəvvür edilməz edən həmin atmosferi yaradır.
Yeni il ab-havasına brendin Bakıda yerləşən butiklərində "Coincasa" ilə birlikdə qərq olun. Ünvan və əlaqə nömrələri:
"Coincasa" Ganjlik Mall, Fətəli xan Xoyski küç., 14
+994 12 599 15 55 / +994 51 599 15 55
"Coincasa" Nizami küç., 159 +994 12 498 00 21/ +99 450 225 02 21
"Coincasa"nın Azərbaycandakı rəsmi distribütoru "Italdizain" şirkətidir. Yeni il kolleksiyası barədə ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı veb-sayta keçid edə bilərsiniz: https://italdizain.az/az/brands/coincasa
"Italdizain" haqqında
Əsası 1996-cı ildə qoyulmuş "Italdizain" şirkəti ilk illərdə Azərbaycana yüksəkkeyfiyyətli italyan mətbəx avadanlıqlarının təchizatı üzrə ixtisaslaşmışdı. Bu gün "Italdizain" ölkə boyunca yerləşən onlarla lüks butiki idarə edən böyük bir holdinqdir. Şirkət zinət əşyaları və saatlardan tutmuş qab-qacaq, ev əşyaları və interyer aksesuarlarına qədər geniş çeşiddə məhsullar təqdim edir.
"Coincasa" haqqında
"Coincasa" – əsası 1962-ci ildə qoyulmuş, 50 ildən artıq müddətdə ev tərzi ilə bağlı italyan sənətini kreativlik, ənənələr və müasir eleqantlıqla interpretasiya edən, ev üçün dekor və məhsullar üzrə İtaliya brendi. Bu brend "Made in Italy" məfhumuna və dünya trendlərinə sevgini birləşdirərək aktual tərzləri və emosional-vizual merçendayzinqi əks etdirən mövsümi kolleksiyalar təqdim edir. Hal-hazırda "Coincasa" İtaliyada pərakəndə bazar üzrə liderlərdən biridir və Avropada, eləcə də onun sərhədləri xaricində 110-dan artıq mağazası ilə təmsil olunur. Brend Azərbaycanda 2016-cı ildən fəaliyyət göstərir.
