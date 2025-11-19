 Abşeron Milli Parkında “açıq qapı” günü keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Abşeron Milli Parkında “açıq qapı” günü keçiriləcək

Qafar Ağayev12:15 - Bu gün
Abşeron Milli Parkında “açıq qapı” günü keçiriləcək

“Milli parkları yaxından tanıyaq” devizi ilə 21 noyabr tarixində Abşeron Milli Parkında “açıq qapı” günü və maarifləndirici tədbir təşkil ediləcək. Həmin gün parkı ziyarət edən hər kəs üçün giriş ödənişsiz olacaq.

1news.az xəbər verir ki, Abşeron yarımadasının cənub-şərq qurtaracağında, Şah Dili adlanan ərazidə yerləşən və üç tərəfdən dənizlə əhatə olunan Abşeron Milli Parkı dəniz sahilində yerləşən nadir ekosistemlərin, vəhşi təbiətin qorunduğu xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisidir.

Sahəsinə görə ölkənin ən kiçik milli parkı olan Abşeron Milli Parkının Bakı şəhərinə yaxın yerləşməsi onu təbiətsevərlər üçün daha əlçatan və cəlbedici məkanlardan birinə çevirir.

Azərbaycan xəritəsində "qartalın dimdiyi" kimi tanınan, açıq dənizə yönəlmiş özünəməxsus və möhtəşəm mənzərəsi ilə seçilən Şah Dili ərazisi Xəzər dənizi sahillərində füsunkar təbiət görüntüləri ilə diqqəti cəlb edir. Bu nadir təbiət guşəsini görməyə hər kəsi dəvət edirik.

Açıq havada istirahət etmək, təbiətin sakitliyini və gözəlliyini doyunca yaşamaq istəyirsinizsə, Abşeron Milli Parkı yolunuzu gözləyir.

Paylaş:
78

Aktual

Cəmiyyət

Kamran Əliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Müsahibə

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Milli Məclisdə 2026-cı il büdcə zərfinin müzakirəsi başlayıb

Cəmiyyət

“Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

Cəmiyyət

Kiberpolis 200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirən şəxsi saxladı - Əməliyyat

Vəkillərə yeni hüquqlar verilib

Kamran Əliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

AZAL və “Viasat” təyyarələrin yüksəksürətli internetlə təchiz edilməsinə dair saziş imzalayıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Gəncə sakini 17 yaşlı oğlanı avtomobillə qəsdən vurub öldürüb

Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb

Lənkəranda fermada iki nəfərin yanmış meyiti tapılıb, araşdırma aparılır

Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli və Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Son xəbərlər

Kiberpolis 200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirən şəxsi saxladı - Əməliyyat

Bu gün, 16:52

Xalq artisti Roza Cəlilova dəfn edilib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 16:48

Vəkillərə yeni hüquqlar verilib

Bu gün, 16:33

Kamran Əliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:18

AZAL və “Viasat” təyyarələrin yüksəksürətli internetlə təchiz edilməsinə dair saziş imzalayıb

Bu gün, 15:48

Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazara qəsəbəsinə çatıb

Bu gün, 15:32

Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxsin məhkəmə araşdırması başa çatıb

Bu gün, 15:11

Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışda təqsirləndirilən Tağı İbrahimov və Toğrul Rzayevə hökm oxunub

Bu gün, 14:43

Qonşusunun qulağını dişləyib qoparan şəxs həbs edilib

Bu gün, 14:34

İKTA poçt operatorları ilə bağlı vətəndaşlardan hansı şikəyətlərin gəldiyini açıqladı

Bu gün, 14:26

Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsi və Sos kəndinə 41 ailə yola salınıb

Bu gün, 14:14

Nazir: Azərbaycanda sosialyönlü xərclər gələn il də əsas prioritetlər sırasında olacaq

Bu gün, 13:55

Azərbaycanda balıq istehsalçıları pərakəndə satış bazarına çıxa bilər

Bu gün, 13:20

Nazir: Qeyri-neft-qaz özəl sektorda hər gün 200-ə yaxın yeni iş yeri yaradılıb

Bu gün, 13:17

İqtisadiyyat naziri: ÜDM-in artımı tamamilə qeyri-neft-qaz sektoru hesabına təmin olunur

Bu gün, 13:11

DİN bank kartları ilə bağlı növbəti dəfə müraciət edib

Bu gün, 13:05

Silk Way West Airlines donanmasını daha iki Airbus A350F yük təyyarəsi ilə genişləndirir

Bu gün, 12:38

22 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası AÇIQLANDI

Bu gün, 12:32

Bakıda idman zalından oğurluq olub

Bu gün, 12:31

Abşeron Milli Parkında “açıq qapı” günü keçiriləcək

Bu gün, 12:15
Bütün xəbərlər