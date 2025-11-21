İrşad-da “Yaşıl Cümə” başladı - FOTO - VİDEO
Alıcıları 30 noyabradək “Yaşıl Cümə” kampaniyası çərçivəsində 70%-dək böyük endirimlər və hissəli ödəniş imkanları gözləyir.
"Yaşıl Cümə" günlərində "Irshad" mağazalar şəbəkələrində və onlayn satış platformalarda müştərilərə ev və şəxsi istifadə üçün elektronika, məişət texnikası, mebellər, smartfonlar və aksessuarlar 70%-ə qədər böyük endirimlə təqdim olunur.
Bu günlərdə müştərilər üçün xüsusi şərtlər də keçərlidir. Müştərilər məhsulların endirimli qiymətini 18 aya faizsiz , 6 aya isə komissiya ödəmədən bölə bilərlər. Hətta taksit kartlarından istifadə etməklə 12 aya faizsiz hissəli ödəniş imkanından da yararlana bilərlər.
Kampaniya çərçivəsində təqdim olunan nümunə məhsullar:
Mehtap Qranit TAVA – 70% endirimlə: 49.99 AZN əvəzinə 14.99 AZN
Mibro Lite 3 smart saat – 57% endirimlə: 219.99 AZN əvəzinə 94.99 AZN
HONOR X9d (8 GB/256 GB) – 150 AZN endirimlə: 799.99 AZN əvəzinə 649.99 AZN
Samsung Galaxy A56 (8 GB/128 GB)- 280 AZN endirimlə: 979.99 AZN əvəzinə 699.99 AZN
Xiaomi Redmi 15 (8 GB/256 GB) – 190 AZN endirimlə: 479.99 AZN əvəzinə 289.99 AZN
Taube - TBK124 Kombi – 100 AZN endirimlə: 619.99 AZN əvəzinə 519.99 AZN
Kampaniyadan həm “Irshad” mağazalarında, həm də www.irshad.az saytı və mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.
Əlaqə nömrəsi: *0171
Reklam hüququnda