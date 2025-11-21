 İrşad-da “Yaşıl Cümə” başladı - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İrşad-da “Yaşıl Cümə” başladı - FOTO - VİDEO

13:34 - Bu gün
İrşad-da “Yaşıl Cümə” başladı - FOTO - VİDEO

Alıcıları 30 noyabradək “Yaşıl Cümə” kampaniyası çərçivəsində 70%-dək böyük endirimlər və hissəli ödəniş imkanları gözləyir.

"Yaşıl Cümə" günlərində "Irshad" mağazalar şəbəkələrində və onlayn satış platformalarda müştərilərə ev və şəxsi istifadə üçün elektronika, məişət texnikası, mebellər, smartfonlar və aksessuarlar 70%-ə qədər böyük endirimlə təqdim olunur.

Bu günlərdə müştərilər üçün xüsusi şərtlər də keçərlidir. Müştərilər məhsulların endirimli qiymətini 18 aya faizsiz , 6 aya isə komissiya ödəmədən bölə bilərlər. Hətta taksit kartlarından istifadə etməklə 12 aya faizsiz hissəli ödəniş imkanından da yararlana bilərlər.

Kampaniya çərçivəsində təqdim olunan nümunə məhsullar:

Mehtap Qranit TAVA – 70% endirimlə: 49.99 AZN əvəzinə 14.99 AZN

Mibro Lite 3 smart saat – 57% endirimlə: 219.99 AZN əvəzinə 94.99 AZN

HONOR X9d (8 GB/256 GB) – 150 AZN endirimlə: 799.99 AZN əvəzinə 649.99 AZN

Samsung Galaxy A56 (8 GB/128 GB)- 280 AZN endirimlə: 979.99 AZN əvəzinə 699.99 AZN

Xiaomi Redmi 15 (8 GB/256 GB) – 190 AZN endirimlə: 479.99 AZN əvəzinə 289.99 AZN

Taube - TBK124 Kombi – 100 AZN endirimlə: 619.99 AZN əvəzinə 519.99 AZN

Kampaniyadan həm “Irshad” mağazalarında, həm də www.irshad.az saytı və mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.

Əlaqə nömrəsi: *0171

Reklam hüququnda

Paylaş:
681

Aktual

Rəsmi

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

İqtisadiyyat

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Köhnəlmiş və aktuallığını itirmiş: KFC niyə müştərilərini itirir və “Raising Cane’s” kimi rəqiblərə uduzur?

Cəmiyyət

Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Bakıda səfərdədirlər

Cəmiyyət

Agentlikdən ölümcül xəstəliyə səbəb olan uşaq qidası ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı - SİYAHI

“Azərxalça”nın Tiranada növbəti sərgisi baş tutub - FOTO

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan – Özbəkistan münasibətləri nümunəvi tərəfdaşlıq modelidir”

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb

Son xəbərlər

Agentlikdən ölümcül xəstəliyə səbəb olan uşaq qidası ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:57

TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Bu gün, 16:52

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı - SİYAHI

Bu gün, 16:51

Dubay aviaşousunda Hindistanın “Tejas” qırıcısı qəzaya uğrayıb

Bu gün, 16:39

“Azərxalça”nın Tiranada növbəti sərgisi baş tutub - FOTO

Bu gün, 16:32

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır - FƏRMAN

Bu gün, 16:24

Gəncə və Göygölün bir sıra ticarət obyektlərində saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:14

İsa Həbibbəyli: “Mərkəzi Elmi Kitabxana dünyanın 120 kitabxanasına qoşulub”

Bu gün, 15:52

Paytaxtda genişlənən avtobus zolaqları: Binəqədi şossesində hansı yeniliklər gözlənilir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 15:49

Rəhman Hacıyev “AmCham Azərbaycan”-ın “Lead Talk” sessiyasında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:25

Hərbi attaşelər Milli Aviasiya Akademiyasını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 15:09

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunlarda aktiv iştirak edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirib - VİDEO

Bu gün, 15:05

Bakıda turizm şirkətindən 20 min manatlıq oğurluq edilib

Bu gün, 14:52

Binəqədidə hotelin işçilərinin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - ADLAR

Bu gün, 14:29

Bakıda xadimə çalışdığı evdən 50 min manatlıq qızıl oğurlayıb

Bu gün, 14:22

ETX: ölkə üzrə 859 kompüterin sistemi zərərli proqram təminatına yoluxub

Bu gün, 14:07

Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb

Bu gün, 13:49

Köhnəlmiş və aktuallığını itirmiş: KFC niyə müştərilərini itirir və “Raising Cane’s” kimi rəqiblərə uduzur?

Bu gün, 13:48

Bakıda 4 nəfəri cərəyan vuraraq öldürüb

Bu gün, 13:38

İrşad-da “Yaşıl Cümə” başladı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:34
Bütün xəbərlər