AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:09 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1newsa.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9587 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1 % artaraq 2,1501 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9587
AUD 1,0983
BYN 0,5709
BGN 1,0008
AED 0,4628
KRW 0,1152
CZK 0,0808
CNY 0,2392
DKK 0,2623
GEL 0,6287
HKD 0,2184
INR 0,0191
GBP 2,2273
SEK 0,1781
CHF 2,103
ILS 0,5194
CAD 1,2061
KWD 5,5332
KZT 0,3264
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5104
MDL 0,099
NOK 0,166
UZS 0,0142
PKR 0,6026
PLN 0,4623
RON 0,3849
RUB 2,1501
RSD 0,0167
SGD 1,3005
SAR 0,4533
xdr 2,3019
TRY 0,0401
TMT 0,4857
UAH 0,0402
JPY 1,0859
NZD 0,9529
XAU 6875,361
XAG 84,8069
XPT 2609,101
XPD 2358,954
2701

Bütün xəbərlər