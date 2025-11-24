AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1newsa.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9587 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1 % artaraq 2,1501 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9587
|AUD
|1,0983
|BYN
|0,5709
|BGN
|1,0008
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1152
|CZK
|0,0808
|CNY
|0,2392
|DKK
|0,2623
|GEL
|0,6287
|HKD
|0,2184
|INR
|0,0191
|GBP
|2,2273
|SEK
|0,1781
|CHF
|2,103
|ILS
|0,5194
|CAD
|1,2061
|KWD
|5,5332
|KZT
|0,3264
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5104
|MDL
|0,099
|NOK
|0,166
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6026
|PLN
|0,4623
|RON
|0,3849
|RUB
|2,1501
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3005
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3019
|TRY
|0,0401
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0402
|JPY
|1,0859
|NZD
|0,9529
|XAU
|6875,361
|XAG
|84,8069
|XPT
|2609,101
|XPD
|2358,954
