 NİİM Maştağa-Zabrat yolunda baş verən qəzaların səbəbini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

NİİM Maştağa-Zabrat yolunda baş verən qəzaların səbəbini açıqladı

12:00 - Bu gün
NİİM Maştağa-Zabrat yolunda baş verən qəzaların səbəbini açıqladı

Paytaxtın Sabunçu rayonu, Maştağa-Zabrat yolunda ötən gün günorta saatlarında qeydə alınan bu qəza Zabrat istiqamətində qısamüddətli nəqliyyat sıxlığının yaranmasına səbəb olub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, eyni yolda bu ayın 3-də minik avtomobillərinin birinin idarəetməni itirib yol kənarına aşması və 6-da baş verən digər qəza səbəbindən yolda ləngimə yaranıb.

NİİM-in apardığı təhlillərə əsasən, sözügedən yolda son dövrlərdə, o cümlədən cari il artıq bir neçə dəfə qeydə alınan yol-nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəbi bəzi sürücülərin yol hərəkəti qaydalarına əməl etməmələri, yəni nəqliyyat vasitələrini sürətlə idarə etmələri və düzgün ara məsafəsi saxlamamaları ilə bağlıdır.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, sürücüləri daha məsuliyyətli olmağa və yol hərəkəti qaydalarına riayət etməyə çağırırıq.

Paylaş:
192

Aktual

Rəsmi

Bakıda “Xızı-Abşeron” Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB 1

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva “Kənd Həyatı” layihəsinin qonağı olub - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Cəbrayılda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Cəmiyyət

Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisində yanğın başlayıb

Cəmiyyət

Elşad Xose həbs edildi

Masallı sakini əməliyyat zamanı ölüb

Silah alveri ilə məşğul olan şəxslər ifşa edildi

Dələduzluqda ittiham edilən SMM polis tərəfindən saxlanılıb

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın bəzi ərazilərində 20 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb - Faktiki hava

Binəqədidə hamamda yanğın olub - VİDEO

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkar edilib

Polislər hava şəraiti ilə əlaqədar fasiləsiz xidmət aparır - FOTO

Son xəbərlər

Elşad Xose həbs edildi

Bu gün, 14:44

Masallı sakini əməliyyat zamanı ölüb

Bu gün, 14:32

Silah alveri ilə məşğul olan şəxslər ifşa edildi

Bu gün, 14:18

Dələduzluqda ittiham edilən SMM polis tərəfindən saxlanılıb

Bu gün, 13:13

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:57

ASCO gəmiləri ilə yükdaşımaların həcmi 5 faizdən çox artıb

Bu gün, 12:47

Bakıda “Xızı-Abşeron” Külək Elektrik Stansiyasının rəsmi açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 12:36

Qazaxın Xanlıqlar kəndində partlayış zamanı ölən SOCAR əməkdaşının - FOTOSU

Bu gün, 12:16

NİİM Maştağa-Zabrat yolunda baş verən qəzaların səbəbini açıqladı

Bu gün, 12:00

Leyla Əliyeva “Kənd Həyatı” layihəsinin qonağı olub - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:38

Cəbrayılda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 11:26

Aslan İsmayılov AZAL təyyarəsi işi ilə bağlı: Görəsən, Bastrykinin dostu İlham Rəhimov niyə susur? - FOTO

Bu gün, 11:23

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 11:03

Nəsimi rayonunda soyğunçuluq edən iki nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:36

Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinə yeni sədr təyin edilib

Bu gün, 10:09

Tərtərdə odlu silah satmaqda şübhəli bilinən şəxs həbs olunub

Bu gün, 10:04

Milli Depozit Mərkəzinin İdarə Heyətinə yeni sədr təyin olunub

Bu gün, 09:53

Dumanlı hava şəraiti nə vaxtadək davam edəcək?

Bu gün, 09:40

AMB 8 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:28

Beyləqanda kanala düşən avtomobildən 2-si azyaşlı xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 09:19
Bütün xəbərlər