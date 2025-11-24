 Editor.az informasiya portalı 13 yaşını qeyd edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Editor.az informasiya portalı 13 yaşını qeyd edir

09:15 - Bu gün
Editor.az informasiya portalı 13 yaşını qeyd edir

Bu gün Editor.az informasiya portalının fəaliyyətə başlamasından 13 il ötür.

1news.az xəbər verir ki, 2012-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərən portal bu illər ərzində Azərbaycanın internet media məkanında özünəməxsus yer və nüfuz qazanıb. Portalın informasiya bloklarında ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və idman həyatına dair xəbərlər, eləcə də regionda və dünyada baş verən proseslərlə bağlı operativ məlumatlar geniş şəkildə təqdim olunur.

Fəaliyyətə başladığı ilk gündən Editor.az dəqiq və qərəzsiz informasiya vermək, hadisələrə obyektiv yanaşmaq və mütəxəssis rəylərini oxuculara çatdırmaq prinsipinə sadiqdir.

Operativ, dəqiq və tərəfsiz informasiya siyasəti yürüdən Editor.az bütün aparıcı sosial şəbəkələrdə aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir və geniş auditoriya tərəfindən izlənilir.

Editor.az həmçinin Türkiyə, Ukrayna, Özbəkistan, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Litva, Estoniya və Pakistanın nüfuzlu media qurumları ilə əməkdaşlıq haqqında memorandumlar imzalayaraq beynəlxalq informasiya mübadiləsini daha da genişləndirib.

Qeyd edək ki, 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı portalın Editor TV internet televiziyası fəaliyyətə başlayıb. Müharibənin ən gərgin dövrlərində Editor TV “YouTube” platformasında rus və erməni dillərində düşmənin təxribatçı siyasətini ifşa edən onlarla material hazırlayıb. Həmin materiallar hətta Ermənistan mətbuatının gündəmini də məşğul edib.

Bu gün Editor.az-ın Azərbaycanın bütün bölgələrində, eləcə də bir sıra xarici ölkələrdə geniş və dinamik izləyici auditoriyası mövcuddur.

Biz də 1news.az redaksiyası adından həmkarlarımızı təbrik edir, fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq.

Paylaş:
3013

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

1news TV

Avtobus sürücüsü olaraq fəaliyyətə başlayan xanım çətinliyi nədə görür? – VİDEOREPORTAJ

Siyasət

Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

Siyasət

Prezident TDT-yə üzv ölkələrin QHT-lərinin Həmrəylik Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

“8-ci km” bazarında yoxlama zamanı ciddi nöqsanlar aşkarlanıb - VİDEO

Nəsimidə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Sumqayıtda külli miqdarda narkotik satışının qarşısı alınıb - VİDEO

DİN: 8 avtomat polis tərəfindən aşkar edilərək götürülüb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda 10 kiloqram narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar - FOTO

Ucarda traktorla maşın toqquşub, xəsarət alanlar var

Yol polisi həftəsonu səfərə çıxan sürücülərə müraciət edib

Son xəbərlər

“8-ci km” bazarında yoxlama zamanı ciddi nöqsanlar aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 17:31

Nəsimidə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:27

Nigar Məmmədova: “Süni intellekt və rəqəmsallaşma inklüzivliyi təmin edən əsas vasitələrdən biridir” - FOTO

Bu gün, 17:24

Sumqayıtda külli miqdarda narkotik satışının qarşısı alınıb - VİDEO

Bu gün, 17:07

Slovakiya səfiri Sahibə Qafarova ilə görüşdən paylaşım edib

Bu gün, 16:45

Avtobus sürücüsü olaraq fəaliyyətə başlayan xanım çətinliyi nədə görür? – VİDEOREPORTAJ

Bu gün, 16:42

DİN: 8 avtomat polis tərəfindən aşkar edilərək götürülüb

Bu gün, 16:17

Azərbaycan və Slovakiya arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 15:45

Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun “Köhnə Gəncə” hissəsində təmizlik işləri aparılır

Bu gün, 15:30

Şəkərli diabet riskiniz varsa, qarşısını ala və ya gecikdirə bilərsiniz - Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisi

Bu gün, 15:03

Ötən həftə 1 527 hektar ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 14:51

Taksi sürücüsü adı altında narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 14:35

Növbəti köç karvanı Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:08

Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında ədliyyə sahəsində Əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb - FOTO

Bu gün, 13:52

Azərbaycan XİN COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edib

Bu gün, 13:40

Avtomobil alqı-satqısı adı altında 21 min manatlıq dələduzluq edilib

Bu gün, 13:39

“Zita və Gita”nın aktyoru dünyasını dəyişib

Bu gün, 13:28

Qrant qazanmış özəl bağçaların siyahısı açıqlandı

Bu gün, 13:19

Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

Bu gün, 12:59

İlham Əliyev: Bu gün Türk dünyası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər