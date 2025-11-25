 Ceyhun Bayramov Vatikanın arxiyepiskopu ilə görüşüb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Ceyhun Bayramov Vatikanın arxiyepiskopu ilə görüşüb - FOTO

Qafar Ağayev15:49 - Bu gün
Ceyhun Bayramov Vatikanın arxiyepiskopu ilə görüşüb - FOTO

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vatikana rəsmi səfəri çərçivəsində Müqəddəs Taxt-Tacın dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr üzrə katibi, arxiyepiskop Pol Riçard Qallager (Paul Richard Gallagher) ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tərəflər inkişaf etməkdə olan Azərbaycan-Vatikan münasibətlərini nəzərdən keçirib, konstruktiv dialoqu, qarşılıqlı hörməti və dinlərarası anlaşmanın, eləcə də qlobal sülh təşəbbüslərinin təşviqi istiqamətində fəal əməkdaşlığı məmnunluqla qeyd ediblər.

Həmçinin siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsi, mədəni və humanitar əlaqələrin genişləndirilməsi, eləcə də birgə beynəlxalq layihələrin irəlilədilməsi məqsədilə yüksək səviyyəli təmasların davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

Tərəflər Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Vatikan ərazisində həyata keçirilən dini və mədəni irsin qorunması və bərpasına dair uğurlu layihələri müzakirə edərək bunun dünya dini və mədəni irsinin mühafizəsinə mühüm töhfə olduğunu vurğulayıblar.

Azərbaycanın dini abidələrin qorunmasına və multikulturalizmin təşviqinə həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq müstəvidə uzun illərdir sadiqliyi də xüsusi vurğulanıb.

Görüşdə həmçinin Azərbaycan–Ermənistan normallaşma prosesində əldə olunan irəliləyiş, Vaşinqton sammitində imzalanmış tarixi razılaşmaların icrası və Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa-quruculuq işləri diqqət mərkəzində olub.

115

