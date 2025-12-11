 Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Siyasət

Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Qafar Ağayev17:20 - Bu gün
Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Aşqabad şəhərində işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

Ə.Əsədov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və Türkmənistanın daimi neytrallığının 30 illiyi münasibətilə təbriklərini bu ölkənin dövlət başçısına çatdırıb.

Sərdar Berdiməhəmmədov Prezident İlham Əliyevin salamlarına və təbriklərinə görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Azərbaycanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş edib.

Görüşdə Azərbaycanla Türkmənistan arasında siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

Paylaş:
66

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Siyasət

Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Sərdar Berdiməhəmmədova məktub ünvanlayıb

Rəsmi

Prezident 5 illik konsepsiyanı təsdiqlədi - Sərəncam

Siyasət

Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Kamaləddin Qafarov: “Mövcud münasibətlər Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya xəttinə tam uyğun gəlir”

Hikmət Hacıyev Benilüks ölkələri XİN-lərinin siyasi direktorları ilə görüşüb

Deputat: “Bu bəyanat Azərbaycan–Slovakiya münasibətlərində yeni tarixi mərhələnin əsasını qoydu”

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev: Azərbaycan-BƏƏ əməkdaşlığı daha geniş region üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

Azərbaycan və ABŞ dəniz mühəndisliyi sahəsində layihələri müzakirə ediblər

İlham Əliyev: Ermənistan tarixən Qərbi Azərbaycanda yaşamış azərbaycanlıların zəngin maddi və qeyri-maddi mədəni irsini zaman-zaman məhv etmişdir

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: Heydər Əliyev Azərbaycanın müasir tarixində silinməz izlər qoymuş dahi şəxsiyyətdir

Bu gün, 17:59

RİNN-də Birləşmiş Krallığın ticarət elçisi ilə görüş keçirilib

Bu gün, 17:53

Bakıda oğurluq edəndən sonra qaçan şəxslər tutulub

Bu gün, 17:43

Əli Əsədov Aşqabadda Türkmənistan Prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:20

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Bu gün, 17:09

Bacısının yas mərasimindən qayıdan sürücünün ehtiyatsızlığı digər bacısının həyatına son qoydu

Bu gün, 17:00

Azərbaycanda müşahidə olunan güclü yağıntıların səbəbi açıqlanıb

Bu gün, 16:30

Özbəkistan hərbi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri davam edir - FOTO

Bu gün, 16:27

Avtobus idarə edəcək qadın sürücülər üçün təlimlər davam edir - VİDEO

Bu gün, 16:09

İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədova zəng edib - Türmənistana getməyəcək

Bu gün, 16:00

Bakı-Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanının rəisi həbs edilib

Bu gün, 15:57

Əli Əsədov Türkmənistana işgüzar səfər edib

Bu gün, 15:53

Prezident İlham Əliyev Sərdar Berdiməhəmmədova məktub ünvanlayıb

Bu gün, 15:35

Bakıda 47 km-ə yaxın mikromobillik zolağı təşkil edilib

Bu gün, 15:28

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:15

Prezident 5 illik konsepsiyanı təsdiqlədi - Sərəncam

Bu gün, 14:43

Bakıda 8 şagirdin saqqızdan zəhərləndiyi ehtimal olunur

Bu gün, 14:29

Sabah bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətə məhdudiyyət qoyulacaq

Bu gün, 14:25

Xocalının Badara və Ballıca kəndlərinə qayıdan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:19

Astarada itkin düşmüş hesab edilən balıqçıların axtarışına helikopter cəlb olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:08
Bütün xəbərlər