Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının strukturu dəyişib
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının strukturunda dəyişiklik edilib.
1news.az xəbər verir ki, struktura Daxili audit baş idarəsi, Strateji planlaşdırma və təşkilati risklərin idarə olunması baş idarəsi və Data analitika idarəsi əlavə edilib.
Bundan başqa, xidmətin tərkibindəki İnformasiya təhlükəsizliyi şöbəsi idarəyə çevrilib.
Bununla da, aparatın strukturuna daxil olan bölmələrin sayı 24-dən 27-yə yüksəldilib.
