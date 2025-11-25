 Bakı metrosunda bənövşəyi xətdə interval ilk dəfə 5 dəqiqəyə endirildi | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bakı metrosunda bənövşəyi xətdə interval ilk dəfə 5 dəqiqəyə endirildi

Qafar Ağayev16:52 - Bu gün
AZCON Holding şirkətlərindən olan “Bakı Metropoliteni” QSC sərnişin tələbatının qarşılanması və məmnunluğunun artırılması məqsədilə Bənövşəyi xətdə qatarların hərəkət intervalını ilk dəfə 5 dəqiqəyədək azaldıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Bakı Metropoliteni"QSC məlumat yayıb.

Bildirilib ki, rəqəmsal həllərin tətbiqi, texniki tənzimləmə və optimallaşdırma işləri nəticəsində hərəkət intensivliyi artırılıb, xəttə əlavə bir qatar buraxılıb. Nəticədə “Avtovağzal–Xocəsən” sahəsində interval 16 dəqiqədən 10 dəqiqəyə, “Avtovağzal–8 Noyabr” sahəsində isə 8 dəqiqədən 5 dəqiqəyə endirilib.

Bu addım sərnişin axınının daha çevik idarə olunmasına, eyni zamanda ümumi xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinə hesablanıb.

Bakı metropolitenində sərnişin rahatlığının təmin olunması istiqamətində texniki və təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi bundan sonra da davam etdiriləcək.

