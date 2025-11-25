 “Ərzaq təminatı xəritəsi” informasiya sisteminin yaradılmasının əhəmiyyəti nədir? – Deputatdan AÇIQLAMA | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

“Ərzaq təminatı xəritəsi” informasiya sisteminin yaradılmasının əhəmiyyəti nədir? – Deputatdan AÇIQLAMA

Qafar Ağayev17:26 - Bu gün
“Ərzaq təminatı xəritəsi” informasiya sisteminin yaradılmasının əhəmiyyəti nədir? – Deputatdan AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda "Ərzaq təminatı xəritəsi" informasiya sisteminin yaradılması ilə bağlı fərman imzalayıb.

Bəs görəsən bu fərmanın əhəmiyyəti nədir?

Məsələ ilə bağlı 1news.az-a danışan Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib ki, yeni sistem ərzaq təminatı və ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumatların vahid platformada toplanmasını, sistemləşdirilməsini və xəritə formasında təqdim edilməsini nəzərdə tutur.

"Bu, mövcud vəziyyətin daha operativ, dəqiq və şəffaf şəkildə qiymətləndirilməsinə imkan verəcək".

Vüqar Bayramov bildirib ki, qlobal və regional kataklizmlərin təzyiqi fonunda ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri daha da aktuallaşdığı üçün belə bir informasiya sisteminin yaradılması mühüm əhəmiyyət daşıyır:
“Xüsusilə risklərin zamanında müəyyən edilməsi və qabaqlayıcı addımların atılması üçün məlumatların real vaxtda izlənilməsi vacibdir. Yeni sistem bu imkanı təmin edəcək.”

Deputat qeyd edib ki, platforma həm dövlət qurumları arasında məlumat mübadiləsini gücləndirəcək, həm də ərzaq təminatı ilə bağlı qərarların daha səmərəli şəkildə qəbuluna şərait yaradacaq.
Onun sözlərinə görə, bu addım yerli istehsalın dəstəklənməsi, daxili bazarın tələbatının düzgün qiymətləndirilməsi və ərzaq məhsullarının yerli payının artırılması baxımından da yeni imkanlar açır.

“Doğru və operativ məlumatlar həm istehsalçıların, həm də dövlət strukturlarının fəaliyyətinin optimallaşdırılmasına xidmət edəcək. Nəticə etibarilə bu sistem ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün vacib alət olacaq,” – deyə Vüqar Bayramov vurğulayıb.

Paylaş:
95

Aktual

Müsahibə

Bakıya gələn erməni ekspert 1news.az-a danışdı: “Sülh mümkündür” – MÜSAHİBƏ

İqtisadiyyat

“Ərzaq təminatı xəritəsi” informasiya sisteminin yaradılmasının əhəmiyyəti nədir? – Deputatdan AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Təhlükəli ağaclar: kim cavabdehdir, hara müraciət etməli və hansı addımlar atılmalıdır? – FOTO

Rəsmi

“Ərzaq təminatı xəritəsi” informasiya sistemi yaradılır - FƏRMAN

İqtisadiyyat

“Ərzaq təminatı xəritəsi” informasiya sisteminin yaradılmasının əhəmiyyəti nədir? – Deputatdan AÇIQLAMA

Gürcüstan 20 gündən artıqdır Azərbaycanın tütün daşıyan yük avtomobillərini gömrükdən buraxmır

AMB 25 noyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

ADY və İran Dəmir Yolları əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Yerusəlimdə Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın iclası keçiriləcək

Qızıl yenidən bahalaşıb

Nazir: Qeyri-neft-qaz özəl sektorda hər gün 200-ə yaxın yeni iş yeri yaradılıb

ADY və İran Dəmir Yolları əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

Son xəbərlər

Bakıya gələn erməni ekspert 1news.az-a danışdı: “Sülh mümkündür” – MÜSAHİBƏ

Bu gün, 17:52

Sabah bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:51

“Ərzaq təminatı xəritəsi” informasiya sisteminin yaradılmasının əhəmiyyəti nədir? – Deputatdan AÇIQLAMA

Bu gün, 17:26

Gürcüstan 20 gündən artıqdır Azərbaycanın tütün daşıyan yük avtomobillərini gömrükdən buraxmır

Bu gün, 17:16

Təhlükəli ağaclar: kim cavabdehdir, hara müraciət etməli və hansı addımlar atılmalıdır? – FOTO

Bu gün, 17:10

Bakı metrosunda bənövşəyi xətdə interval ilk dəfə 5 dəqiqəyə endirildi

Bu gün, 16:52

“Ərzaq təminatı xəritəsi” informasiya sistemi yaradılır - FƏRMAN

Bu gün, 16:30

Paytaxtda nömrəsiz avtomobil idarə edən qazi saxlanılıb

Bu gün, 16:27

700-dən çox şəxs Azərbaycan dili üzrə sertifikasiya imtahanı verib

Bu gün, 16:25

Prezident Ələt azad iqtisadi zonası ilə bağlı fərmanında dəyişiklik edib

Bu gün, 16:14

“Villeroy & Boch” ilə Yeni il sehri! - FOTO

Bu gün, 16:09

Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatının strukturu dəyişib

Bu gün, 16:01

Ceyhun Bayramov Vatikanın arxiyepiskopu ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 15:49

Prezident İlham Əliyev Bruney Darüssalamın Sultanını təbrik edib

Bu gün, 15:17

Xocalının Təzəbinə kəndinə çatan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 14:42

Xırdalanda fərdi yaşayış evində baş vermiş yanğın söndürülüb

Bu gün, 14:10

Azərbaycan və Pakistan arasında qarşılıqlı investisiya axınlarının artırılması müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 13:56

Zabitlərin dinc dövrdə həqiqi hərbi xidmət müddəti azaldılır

Bu gün, 13:20

Samirə Əfəndi: Ora düşmənlik etməyə yox, ölkəmi təmsil etməyə getmişdim - VİDEO

Bu gün, 13:13

Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 12:39
Bütün xəbərlər