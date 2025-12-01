 Heydər Əliyev Fondu “İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə”nin tərəfdaşı oldu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Heydər Əliyev Fondu “İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə”nin tərəfdaşı oldu

18:20 - Bu gün
Heydər Əliyev Fondu “İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə”nin tərəfdaşı oldu

Heydər Əliyev Fondu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Mədəniyyət Festivalının tərəfdaşı olub. “İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə – 2025” dekabrın 5-11-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək.

Mədəniyyətlərarası dialoqun inkişaf etdirilməsi, tolerantlıq, sülh və müxtəlifliyə hörmətin təbliği festivalın əsas istiqamətlərdəndir.

50-dən çox ölkədən qonağın iştirak edəcəyi Yaradıcı Həftə çərçivəsində təqdim olunacaq kino, teatr, dəb, dizayn, musiqi, oyun texnologiyaları, rəqəmsal yaradıcılıq və startap sahələrinə yönəlmiş panellər, nümayişlər, sərgilər və digər fəaliyyətlər ölkəmizin yaradıcı sənaye ekosistemini qlobal müstəvidə tanıdacaq.

Festival günlərində “Mədəni və yaradıcı sənayelər forumu” (MYFORUM), “Creative Village”: mədəni və yaradıcı sənayelər sərgisi” (MYEXPO), “Baku Cinema Breeze – 2025” beynəlxalq kino proqramı, “Şərq moda nümayişi” – İƏT ölkələrinin gənc və tanınmış dizaynerlərinin təqdimatları, oyun texnologiyaları üzrə beynəlxalq sammit (G-HUB) və digər təqdimatlar olacaq.

Paylaş:
118

Aktual

Cəmiyyət

AXCP sədri Əli Kərimli həbs olundu - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycanla Ruanda arasında təhsil sahəsində saziş təsdiqlənib

Cəmiyyət

Ramiz Mehdiyevin oğlu fövqəladə hallar nazirinin müavini vəzifəsindən azad edildi

Müsahibə

“Burada bolşeviklər toplaşırdı” - Sovet ideologiyasını əks etdirən nişanələri qorumalıyıqmı? - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Heydər Əliyev Fondu “İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə”nin tərəfdaşı oldu

Nazirlik güzəştli şərtlərlə pensiya təyinatındakı yeniliklərə aydınlıq gətirib

Sumqayıtda yataqxanada yanğın olub

Aeroportlarda VİP salonlardan istifadə edənlərin əhatə dairəsi genişləndirilib

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndidə silahlı təxribat planlaşdıran erməni əsilli sakinin məhkəməsi başlayır

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

“Villeroy & Boch” ilə Yeni il sehri! - FOTO

Təhlükəli ağaclar: kim cavabdehdir, hara müraciət etməli və hansı addımlar atılmalıdır? – FOTO

Son xəbərlər

Heydər Əliyev Fondu “İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə”nin tərəfdaşı oldu

Bu gün, 18:20

Nazirlik güzəştli şərtlərlə pensiya təyinatındakı yeniliklərə aydınlıq gətirib

Bu gün, 17:53

Sumqayıtda yataqxanada yanğın olub

Bu gün, 17:49

Aeroportlarda VİP salonlardan istifadə edənlərin əhatə dairəsi genişləndirilib

Bu gün, 17:41

Gürcüstandan heyvan idxalına qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb

Bu gün, 17:35

Türkiyəli aktyor Murat Cemcir reanimasiyaya yerləşdirildi

Bu gün, 17:31

Daha bir xəstəxanada sümük iliyi transplantasiyası həyata keçiriləcək

Bu gün, 17:23

Evlərdən elektrik naqili və velosiped oğurlayanlar saxlanıldı

Bu gün, 17:12

Göygöldə yanğın olub, tüstüdən zəhərlənən var

Bu gün, 16:52

31 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənir

Bu gün, 16:48

Azercell-dən qış kampaniyası!

Bu gün, 16:40

“Nar”da həyəcan artır – 6-cı avtomobil səni gözləyir

Bu gün, 16:22

Qrant ayrılmış özəl bağçalara qeydiyyat başlayıb

Bu gün, 16:18

Azərbaycanla Ruanda arasında təhsil sahəsində saziş təsdiqlənib

Bu gün, 16:15

Ramiz Mehdiyevin oğlu fövqəladə hallar nazirinin müavini vəzifəsindən azad edildi

Bu gün, 16:01

Məmməd İbrahimli barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:53

Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə naziri vəzifəsindən azad olunub

Bu gün, 15:48

Ov mövsümü başa çatıb

Bu gün, 15:29

“Burada bolşeviklər toplaşırdı” - Sovet ideologiyasını əks etdirən nişanələri qorumalıyıqmı? - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:22

276 min manatlıq brend malların ölkəyə qanunsuz gətirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:01
Bütün xəbərlər