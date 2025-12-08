 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev10:06 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, dekabrın 8-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0399 manata, Rusiyanın 100 rublu 2,2222 kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,9814 manatadək bahalaşıb.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9814
AUD 1,1295
BYN 0,5745
BGN 1,0127
AED 0,4629
KRW 0,1157
CZK 0,0819
CNY 0,2405
DKK 0,2653
GEL 0,6302
HKD 0,2185
INR 0,0188
GBP 2,2681
SEK 0,1811
CHF 2,1161
ILS 0,5249
CAD 1,2298
KWD 5,5403
KZT 0,3361
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5186
MDL 0,1002
NOK 0,1683
UZS 0,0142
PKR 0,6058
PLN 0,4684
RON 0,389
RUB 2,2222
RSD 0,0169
SGD 1,3123
SAR 0,4529
xdr 2,3181
TRY 0,0399
TMT 0,4857
UAH 0,0405
JPY 1,0962
NZD 0,9835
XAU 7154,17
XAG 98,5236
XPT 2827,678
XPD 2494,614
