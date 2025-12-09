 Rusiyada An-22 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Dünya

Rusiyada An-22 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb

Qafar Ağayev14:17 - Bu gün
Rusiyada An-22 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb

Rusiyanın Moskva yaxınlığında, İvanovo vilayətində An‑22 tipli hərbi nəqliyyat təyyarəsi naməlum səbəbdən qəzaya uğrayıb.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə xilasedici qüvvələr göndərilib, xəsarət alan və ya həlak olanlarla bağlı məlumat yoxdur.

Təyyarə 7 nəfərin olduğu bildirilib.

İlkin məlumata görə, təyyarə Rusiya Müdafiə Nazirliyinə məxsus olub. Nazirlik hələlik rəsmi açıqlama verməyib.
TASS-ın məlumatına əsasən, təyyarə test uçuşu zamanı Uvodskoye su anbarı yaxınlığında yerə çırpılıb, bəzi hissələri göldə tapılıb.

Paylaş:
144

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Siyasət

“Slovakiya-Azərbaycan əməkdaşlığı Avropanı Cənubi Qafqaza birləşdirməyə dəstək olur” - Deputatdan ŞƏRH

Cəmiyyət

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Rəsmi

İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO

Dünya

Rusiyada An-22 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb

Luvrda su boruları partladı: Kitablara ciddi ziyan dəydi

İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 900-ü keçib

ABŞ-nin hücumları davam edir: “4 narko-terrorçu məhv edildi”

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ-nin hücumları davam edir: “4 narko-terrorçu məhv edildi”

19 ölkənin vətəndaşlarına ABŞ qadağası – Qaçqınlıq müraciətləri dayandırıldı

Luvrda su boruları partladı: Kitablara ciddi ziyan dəydi

İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 900-ü keçib

Son xəbərlər

“Slovakiya-Azərbaycan əməkdaşlığı Avropanı Cənubi Qafqaza birləşdirməyə dəstək olur” - Deputatdan ŞƏRH

Bu gün, 15:55

İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - FOTO

Bu gün, 15:53

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:32

Azərbaycanın qastroturizm imkanları Koreyada tanıdılıb

Bu gün, 15:17

XİN: Aİ ilə Ermənistan arasında imzalanan sənəd sülh gündəliyinə ziddir

Bu gün, 14:55

Bakı metrosu sabah uzadılmış iş yerimdə çalışacaq

Bu gün, 14:53

Yaş həddinə görə dövlət qulluğuna xitam verilənlərə birdəfəlik haqq ödəniləcək

Bu gün, 14:28

Rusiyada An-22 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb

Bu gün, 14:17

Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 13:53

İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib - FOTO

Bu gün, 13:34

Media subyektlərinə daha 3 il vergi güzəşti olacaq

Bu gün, 13:29

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Ehtiyatdan hərbi xidmətə çağırılan zabitlərin dinc dövrdə xidmət müddəti azaldılır

Bu gün, 13:00

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 12:39

“Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:29

Moped idarə edən sürücülərə yeni tələblər qoyulur

Bu gün, 12:24

Bu hərbi qulluqçulara leytenant rütbəsi veriləcək

Bu gün, 12:15

FHN “Dəmirçi Plaza”da təlim keçirəcək

Bu gün, 11:45

İranın yeni Azərbaycan siyasəti nəyə hesablanıb? – Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 11:20

Bakıda evdə partlayış olub

Bu gün, 11:17
Bütün xəbərlər