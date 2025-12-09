Rusiyada An-22 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb
Rusiyanın Moskva yaxınlığında, İvanovo vilayətində An‑22 tipli hərbi nəqliyyat təyyarəsi naməlum səbəbdən qəzaya uğrayıb.
1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə xilasedici qüvvələr göndərilib, xəsarət alan və ya həlak olanlarla bağlı məlumat yoxdur.
Təyyarə 7 nəfərin olduğu bildirilib.
İlkin məlumata görə, təyyarə Rusiya Müdafiə Nazirliyinə məxsus olub. Nazirlik hələlik rəsmi açıqlama verməyib.
TASS-ın məlumatına əsasən, təyyarə test uçuşu zamanı Uvodskoye su anbarı yaxınlığında yerə çırpılıb, bəzi hissələri göldə tapılıb.
144