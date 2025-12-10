 Sabah fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Sabah fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Qafar Ağayev12:17 - Bu gün
Sabah fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Azərbaycanda dekabrın 11-də havanın yağışlı, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Gecə yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-90%, gündüz 70-75% təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Səhər yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
124

Aktual

Cəmiyyət

Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir

Siyasət

Hikmət Hacıyev Benilüks ölkələri XİN-lərinin siyasi direktorları ilə görüşüb

Cəmiyyət

DTX: Xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə ağır cinayətlər törətmiş şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Cəmiyyət

Bakı Kitab Mərkəzində “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - ...

Cəmiyyət

Məktəblərdə istilik təchizatı ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

OKX Azərbaycan bazarı üçün avtomatlaşdırılmış P2P sifariş icrasını istifadəyə verdi

“Azərxalça” Bəhreyndə ilin ən böyük sərgisi “Mara'ee 2025”in iştirakçısı oldu - FOTO

Oğul anasının bank kartından oğurluq edib həyat yoldaşına pul göndərdi - Polis saxladı

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Ötən gün 10 nəfər dələduzluğa görə saxlanılıb

Salyanda məktəbdə tüstüdən zəhərlənənlərin sayı 20-yə çatıb - YENİLƏNİB 1

1news.az-ın əməkdaşı “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin qalibləri arasında

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”na qəbul elan edilib

Son xəbərlər

Bakıda iki küçənin kəsişməsində mübahisəli vəziyyət aradan qaldırılacaq

Bu gün, 16:58

Məktəblərdə istilik təchizatı ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

Bu gün, 16:39

OKX Azərbaycan bazarı üçün avtomatlaşdırılmış P2P sifariş icrasını istifadəyə verdi

Bu gün, 16:23

“Azərxalça” Bəhreyndə ilin ən böyük sərgisi “Mara'ee 2025”in iştirakçısı oldu - FOTO

Bu gün, 16:11

Oğul anasının bank kartından oğurluq edib həyat yoldaşına pul göndərdi - Polis saxladı

Bu gün, 16:01

Kamaləddin Qafarov: “Mövcud münasibətlər Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya xəttinə tam uyğun gəlir”

Bu gün, 15:52

Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir

Bu gün, 15:38

Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonu və Naxçıvanda dekabrın pensiyaları ödənilib

Bu gün, 15:28

İrandan idxal edilən konfetdə uyğunsuzluq aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 14:54

Hikmət Hacıyev Benilüks ölkələri XİN-lərinin siyasi direktorları ilə görüşüb

Bu gün, 14:37

DTX: Xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə ağır cinayətlər törətmiş şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:16

“Coincasa” 2025-ci il “Blooming New Year” Yeni il kolleksiyasını təqdim edir - FOTO

Bu gün, 13:51

Bakı Kitab Mərkəzində “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:20

Anar Quliyev Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Tadiçlə WUF13 hazırlıqlarını müzakirə edib

Bu gün, 12:59

“Azerconnect Group” RSD sisteminə qoşulan ilk özəl telekommunikasiya şirkəti oldu

Bu gün, 12:52

Prezident Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycan üzrə ticarət elçisini qəbul edib

Bu gün, 12:49

Narkotik vasitənin təsiri altında olan sürücü və sərnişinləri ifşa olunub

Bu gün, 12:43

Sabah fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:17

ADY Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edir

Bu gün, 12:13

Astarada iki balıqçı dənizdə itkin düşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:12
Bütün xəbərlər