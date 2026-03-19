Rəsmi

İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

17:06 - Bu gün
İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

"Hörmətli həmvətənlər!

Sizi mübarək Ramazan bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hamınıza ən xoş arzu və diləklərimi yetirirəm.

Mənəvi-əxlaqi kamilliyi və nəcib niyyətləri özündə təcəssüm etdirən, insanların ruhunu və təfəkkürünü saflaşdıran on bir ayın sultanı Ramazan artıq başa çatır. Müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimin nazil olduğu bu mübarək ayda müsəlmanlar Allah qarşısında vicdani borc və vəzifələrini ləyaqətlə yerinə yetirmək fürsəti qazanır, yardımlaşma, şəfqət və mərhəmət kimi xeyirxah əməllərin sevincini yaşayırlar.

Azərbaycan yüzillərdir ki, ayrı-ayrı etiqad və inancların əmin-amanlıq şəraitində dinc yanaşı mövcud olduğu nadir məkanlardandır. Bəşəriyyəti daim sülhə, humanizmə və qardaşlığa dəvət edən İslam dini tarixən cəmiyyətimizdə etnik-mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanılmasında, qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan dözümlülük mühitinin və milli-mənəvi həmrəyliyin bərqərar olmasında müstəsna rol oynamışdır.

Əziz bacı və qardaşlarım!

Ramazan ayı hər il xalqımızın birlik və bərabərliyini daha da gücləndirir, xeyirxahlığın və savab əməllərin təntənəsinə çevrilir. Bu mübarək günlərdə dövlətimizin əmin-amanlığı, firavanlığı və tərəqqisi naminə etdiyiniz dualara qoşulur, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş qəhrəman şəhidlərimizin xatirəsini ehtiramla yad edirəm.

Bir daha sizə və dünyanın müxtəlif guşələrində yaşayan bütün soydaşlarımıza səmimi təbriklərimi çatdırır, ailələrinizə səadət, süfrələrinizə bol ruzi və bərəkət arzulayıram.

Allah orucunuzu və dualarınızı qəbul etsin.

Ramazan bayramınız mübarək olsun!"

Aktual

Rəsmi

İTSDA-nın əhalinin icbari tibbi sığortası sahəsində səlahiyyətləri ƏƏSMN-ə həvalə edilib - FƏRMAN

Rəsmi

Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiza Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb

Rəsmi

İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

İqtisadiyyat

Sahib Məmmədov: Vahid əməkhaqqı sistemi gəncləri dövlət qulluğuna cəlb edəcək

Rəsmi

İTSDA-nın əhalinin icbari tibbi sığortası sahəsində səlahiyyətləri ƏƏSMN-ə həvalə edilib - FƏRMAN

Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiza Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb

İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

İlham Əliyevlə Şavkat Mirziyoyev arasında telefon danışığı olub

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiza Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb

İlham Əliyevlə Şavkat Mirziyoyev arasında telefon danışığı olub

İlham Əliyev Xocavəndin Xanoba kəndində görülən işlərlə tanış olub, tonqalı alovlandırıb - FOTO

İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Son xəbərlər

İTSDA-nın əhalinin icbari tibbi sığortası sahəsində səlahiyyətləri ƏƏSMN-ə həvalə edilib - FƏRMAN

Bu gün, 18:45

Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiza Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb

Bu gün, 18:40

Şuşanın memarlıq abidələri – qədim tarixə malik məscidlər

Bu gün, 17:30

İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Bu gün, 17:06

Mobillikdə təhlükəsizlik necə təmin olunur? Bolt mövzunu müzakirəyə çıxardı – FOTO

Bu gün, 17:00

Hikmət Hacıyev Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin siyasi direktorları ilə fikir mübadiləsi aparıb

Bu gün, 16:55

"Müayinə və texniki xidmət məlumatları üzrə reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası" təsdiqlənib

Bu gün, 16:53

İndoneziyanın Atma Jaya Universitetində təqaüdlə təhsil imkanı

Bu gün, 16:49

Məktəblərdə bayram tətili: dərslər nə vaxt başlayır?

Bu gün, 16:43

Heydər Əliyev prospektində qəza sıxlığa səbəb olub

Bu gün, 16:14

Ombudsman Aparatı Azərbaycanda qeyri-müsəlman qəbiristanlıqları ilə bağlı hesabat hazırlayıb

Bu gün, 16:09

İran İsrailin Təhlükəsizlik Nazirliyinə zərbə endirib

Bu gün, 16:02

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:59

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 15:40

Sahib Məmmədov: Vahid əməkhaqqı sistemi gəncləri dövlət qulluğuna cəlb edəcək

Bu gün, 15:22

Nərimanov rayonunda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti qismən məhdudlaşdırılıb - VİDEO

Bu gün, 15:17

“Sədərək” Ticarət Mərkəzinin sahibinə qarşı yarım milyonluq dələduzluq - İş adamı həbs edildi

Bu gün, 14:47

NİİM rəsmisi: Bakıda “ağıllı işıqforlar”ın tətbiq olduğu yerlərdə nəqliyyatın sürəti artıb - AÇIQLAMA

Bu gün, 14:32

Şəmkirdə 65 yaşlı kişi nərdivandan yıxılaraq ölüb

Bu gün, 14:26

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:58
Bütün xəbərlər