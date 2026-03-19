İran İsrailin Təhlükəsizlik Nazirliyinə zərbə endirib
İran ordusu kəşfiyyat (ETTELAAT) naziri İsmayıl Xətibinin öldürülməsinə cavab olaraq İsraildə hərbi və təhlükəsizlik obyektlərini hədəf alıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran ordusunun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi məlumat yayıb.
Məlumata görə, İsrailin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Təl-Əvivdə yerləşən “Kanal 13”, həmçinin “Ərər” hərbi bazasında Quru Qoşunlarının bina və obyektlərinə dron zərbələri endirilir.
İran ordusu İsrailin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini “böhran idarəçiliyinin mərkəzi”, “Kanal 13”-ü “İrana qarşı psixoloji əməliyyatların qollarından biri” və Suriya və Livan sərhədləri yaxınlığındakı “Ərər” bazasını isə “rejimin gözü” adlandırıb.
