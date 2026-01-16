 Pakistanın Baş naziri “ASAN xidmət”in sədrini qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Pakistanın Baş naziri “ASAN xidmət”in sədrini qəbul edib

Qafar Ağayev15:23 - Bu gün
Pakistanın Baş naziri “ASAN xidmət”in sədrini qəbul edib

15 yanvar 2026-cı il tarixində Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Pakistan Hökumətinin üzvlərinin də iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, qəbul zamanı Baş nazir Pakistandakı ilk “ASAN xidmət” mərkəzinin yaradılmasında göstərilən dəstəyə görə bir daha Azərbaycan Respublikası Prezidentinə səmimi təşəkkürlərini və minnətdarlığını bildirib.

Baş nazir qısa müddət ərzində paytaxt İslamabadda və Pakistanın bir sıra əyalətlərində “ASAN xidmət” mərkəzlərinin yaradılacağını qeyd edib. Həmçinin “Pakistan ASAN xidmət” mərkəzinin fəaliyyətini mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlayacağını bildirib və bununla əlaqədar hökumət üzvlərinə tapşırıqlarını verib.

Görüş zamanı Pakistandan Azərbaycana turist axınının artmasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığı əsasında yaradılmış “ASAN Viza”nın rolu xüsusi olaraq vurğulanıb. Pakistan Baş naziri ölkəmizin “ASAN Viza” təcrübəsindən də faydalanmaq istədiklərini diqqətə çatdırıb.

Görüşdə Azərbaycan Respublikasının Pakistan İslam Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Xəzər Fərhadov da iştirak edib.

Paylaş:
130

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

Rəsmi

ASCO-da sədr dəyişdi: Rauf Vəliyevin yerinə Əfqan Cəlilov təyin olundu - SƏRƏNCAM

Köşə

Prezident İlham Əliyevin “Etik Realpolitik” düsturu!

Cəmiyyət

Şənbə gününün havası: Sulu qar gözlənilir

Cəmiyyət

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunları təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb

Vilayət Eyvazov Belarusun daxili işlər naziri ilə görüşüb

Yanvarın ilk 15 günündə Elm və Təhsil Nazirliyinə 18 mindən çox müraciət daxil olub

Redaktorun seçimi

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

“Vətəndaş cəmiyyətinin sülh prosesində rolu” mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib - FOTO

Polis Ağcabədi və Bərdədə ödəmə terminallarından oğurluq edən şəxsi saxlayıb

Zara İbrahimzadəyə yüksək vəzifə verildi

Polisdən əməliyyat: 31 kq narkotik aşkarlanıb

Son xəbərlər

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Bu gün, 17:51

Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar oyunları təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb

Bu gün, 17:49

“BakuBus” sürücüsü niyə avtobusu sürməkdən imtina edib? – RƏSMİ açıqlama - VİDEO

Bu gün, 17:45

Vilayət Eyvazov Belarusun daxili işlər naziri ilə görüşüb

Bu gün, 17:38

İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 17:34

Nadejda İsmayılova “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 17:18

ASCO-da sədr dəyişdi: Rauf Vəliyevin yerinə Əfqan Cəlilov təyin olundu - SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:07

Yanvarın ilk 15 günündə Elm və Təhsil Nazirliyinə 18 mindən çox müraciət daxil olub

Bu gün, 17:03

Magistratura səviyyəsi üzrə sınaq imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 16:49

Putin və Netanyahu arasında telefon danışığı: İran müzakirə olundu

Bu gün, 16:38

Novxanıda fəaliyyət göstərən kəsim məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:22

Prezident İlham Əliyevin “Etik Realpolitik” düsturu!

Bu gün, 16:18

Balıq ovu üçün kvota təsdiqlənib

Bu gün, 16:11

Sabiq icra başçısının oğlu adam güllələdi

Bu gün, 15:49

“Xiaomi” “REDMI Note 15” seriyasını təqdim edir: “REDMI Titan Durability” etibarlılığı və flaqman imkanları - FOTO

Bu gün, 15:44

Pakistanın Baş naziri “ASAN xidmət”in sədrini qəbul edib

Bu gün, 15:23

Bakıda yeni avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 15:01

Polis əməliyyat keçirdi - 5 kq narkotiki satmaq istəyən şəxs tutulub - VİDEO

Bu gün, 14:31

Xırdalanda dəmir məhəccərlər oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:58

Bakıda “WUF13” çərçivəsində ilk dəfə Liderlərin Zirvə Görüşü keçiriləcək

Bu gün, 13:52
Bütün xəbərlər