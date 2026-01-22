Lökbatanda yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindəki “Qobu Park” yaşayış kompleksində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.
Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 1news.az-a bildiriblər ki, məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yaşayış binasının səkkizinci mərtəbəsində yerləşən mənzilin mətbəxində baş vermiş yanğının genişlənməsinə, o cümlədən mənzilə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.
Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 70 kvadratmetr olan üçotaqlı mənzilin mətbəx mebelinin 3 poqonometr hissəsi, soyuducu və paltaryuyan maşın qismən yanıb.
Mənzil yanğından mühafizə olunub.
Xəsarət alan olmayıb.