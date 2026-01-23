Qarabağda yaşayan 10 erməni və 1 rus Azərbaycan tərəfindən Ermənistana təhvil verildi
Azərbaycan Qarabağda yaşayan 10 erməni və 1 etnik rusu Ermənistana təhvil verib.
1news.az Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın əmək və sosial məsələlər naziri Arsen Torosyan bildirib.
Arsen Torosyanın sözlərinə görə, həmin şəxslər Azərbaycanın və Ermənistanın aidiyyəti strukturlarına müraciət edərək, köçürülmələrini xahiş ediblər. Onlar bu müraciətlər əsasında Ermənistana gətiriliblər.
